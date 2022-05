Trouwe abonnees zeggen Netflix op

Het zijn met name de trouwe abonnees die niet langer zin hebben om lid te zijn van Netflix.

Na jaren van groei heeft Netflix zijn top bereikt. De Amerikaanse streamingdienst zal nieuwe dingen moeten bedenken om de omzet te laten groeien. Onder andere reclame en het aanpakken van mensen die een account delen staat op de agenda.

Naast teruglopende groei is er ook een club die het abonnement op Netflix opzegt. Volgens The Information zijn het juist de trouwe abonnees die het lidmaatschap op Netflix opzegt. Ze vertegenwoordigen een aandeel van 13 procent van alle annuleringen in het eerste kwartaal van dit jaar. De definitie trouwe abonnee is voor mensen met een abonnement op Netflix van drie jaar of langer.

De ontwikkelingen zijn ook niet zo raar. Juist de trouwe groep abonnees hebben Netflix zien veranderingen over de jaren. De keuze voor content, de nieuwe ontwikkelingen en natuurlijk de prijsverhogingen. Met name dat laatste kan een reden zijn om afscheid te nemen van de streamingdienst.

70 procent van de mensen uit het onderzoek die hun Netflix-abonnement opzegden hadden minder dan een jaar een abbo op de dienst. En 60 procent van de mensen die het abonnement opzegden waren pas afgelopen kwartaal lid geworden.

Werk aan de winkel voor Netflix om de streamingkijker te bereiken en vast te houden. De alsmaar groeiende concurrentie is moordend. HBO Max, Disney Plus, Prime en noem ze allemaal maar op.