Trust Gaming GXT 488 Forze review – headset voor een oké prijs

Voor een paar tientjes een goede headset voor je PlayStation 4?





Met de aanschaf van een PlayStation 4 krijg je naast de console een controller en een bedrade headset. Dit laatste kun je niet echt een headset noemen. Het is een dun bedrade set met slechts één oortje. Je kunt er mee gamen, maar daar is ook alles mee gezegd. Het geluid is slecht, je hoort je vrienden niet goed aan de andere kant en het voelt niet kwalitatief aan.

Voor de wat serieuzere gamer is het aanschaffen van een headset een must. Maar waar ga je beginnen? In deze review hebben we een periode games gespeeld met de nieuwe GXT 488 Forze Gaming Headset van Trust Gaming. Een koptelefoon die gericht is op de (casual) gamer die niet teveel geld wil uitgeven aan een koptelefoon. Het product kost 44,99 euro en is daarmee goedkoper dan bijvoorbeeld een nieuwe DualShock 4 controller.

Wat is het?

Om te begrijpen of de headset van Trust Gaming zijn geld waard is moeten we bij het begin beginnen. Wat is het en wat kun je ermee. De GXT 488 Forze Gaming Headset beschikt over 50mm luidspeakers. Het apparaat heeft zachte oorkussens en een verstelbare hoofdband. De headset komt met een 1,2m nylonkabel en kun je eenvoudig in je PlayStation 4-controller pluggen. Aan de kabel zit een kleine afstandsbediening bevestigd. Hier kun je de volume aanpassen. Ook is het mogelijk om de microfoon te dempen. Handig als je even niets te zeggen hebt, of als je de omgevingsgeluid thuis privé wilt houden.

De afstandsbediening

Kwaliteit

Tot zover de theorie. Wij zijn zelf aan de slag gegaan met deze headset. We speelden de game Call of Duty: Modern Warfare voor een periode van enkele weken met de GXT 488 Forze Gaming Headset. Het uiterlijk van de set is oké te noemen. Omdat de GXT 488 Forze een officieel gelicentieerd product voor de PlayStation 4 is, oogt het authentiek. Er zit onder andere een mooi PlayStation logo op de oorschelp van de headset. De set heeft een zwarte, blauwe of grijze camo afwerking. In alle gevallen oogt het fraai naast je DualShock 4 controller.

Je hebt geen headset van driehonderd euro in je handen en dat is te voelen aan de kwaliteit. De headset voelt wat plastic aan. Het is echter niet heel storend. Bovendien zitten de materialen stevig in elkaar. Het materiaalgebruik kon mooier, maar dan zul je ook een hogere prijs moeten betalen.

Eenmaal op je hoofd ben je niet bezig hoe de hoofdtelefoon van buiten voelt. Je wilt comfort! En dat is precies wat de GXT 488 Forze je geeft. Ik speelde soms twee uur achter elkaar Call of Duty (met korte pauzes) en had totaal geen last van mijn oren. De headset geeft veel draagcomfort en dat is een belangrijk gegeven. Ik heb in het verleden headsets gehad die je na één uur af MOET zetten omdat je oren behoorlijk pijn beginnen te doen. Niets van dit alles met de GXT 488 Forze en daarvoor petje af.

De geluidskwaliteit is gemiddeld. De bombastische soundtrack van Call of Duty: Modern Warfare komt gematigd tot leven met deze headset. Zo mis je wat meer bass en kunnen schietmomenten wat generiek aanvoelen. Ben je eenmaal voorbij dat stadium dan went de headset heel snel.

De GXT 488 Forze is, in het geval van Call of Duty, je beste vriend tijdens een Hardcore-potje met de multiplayer. De headset helpt je vijanden ontdekken. Bovendien vergroot het de concentratie enorm ten opzichte van speakers in je huiskamer. Je vergeet alles om je heen en bent enorm gefocust op je game.

Conclusie

De Trust Gaming GXT 488 Forze Gaming Headset heeft een adviesprijs van 44,99 euro. Diverse Nederlandse aanbieders verkopen de headset al voor 40 euro. Voor dat geld koop je een koptelefoon waar je geen spijt van gaat krijgen. Het sterkste punt van de GXT 488 is zijn niveau van comfort. Avond na avond gamen is geen enkel probleem voor de headset.

Vanwege zijn scherpe prijs is de headset niet alleen een cadeau voor jezelf, maar ook voor een vriend of vriendin. Het is kwalitatief niet de meest indrukwekkende headset aller tijden. Hij doet echter wat je ervan verlangt: je een leuke tijd tijdens het gamen bezorgen.

Pluspunten

Comfortabel om te dragen

Goede prijs

Officiële PlayStation licentie

Microfoon met één knop te dempen

Minpunten

Behuizing niet van het mooiste materiaal

Geluidskwaliteit niet altijd even top

Check ook andere reviews van Apparata