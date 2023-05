Tucker Carlson begint show op Twitter

De omstreden conservatieve talkshowhost Tucker Carlson, die een kijkcijferkanon was op Fox News, werd recent ontslagen. Maar zijn wraak is zoet.

Koningsdrama bij Fox na pijnlijke nederlaag bij rechtszaak

Het ontslag van de anchor van verreweg de populairste show op Fox News, met drie miljoen kijkers, kwam voor de meeste mensen onverwacht. Volgens insiders had dit alles te maken met de verdenkingen die FoxNews rondstrooide over de stemmachinefabrikant Dominion. De stembusfabrikant spande, zoals dat hoort in de VS, een rechtszaak aan tegen Fox News.

In een “settlement” stemde de conservatieve nieuwszender er mee in een kleine 900 miljoen dollar aan Dominion uit te keren. Ook maakte eigenaar Rupert Murdoch van de gelegenheid gebruik om het team rond Carlson, beschuldigd van vrouwenhaat en antisemitisme, aan te pakken. Of Carlson zelf ontslag nam, of dat Murdoch hem ontsloeg, is niet helemaal duidelijk.

De kwestie doet Fox News geen goed. De kijkcijfers zijn meer dan gehalveerd.

Twitter als veilig bastion voor de vrijheid van meningsuiting?

Sinds de overname van Twitter door Elon Musk, wordt de sociale mediasite veel minder gecensureerd dan eerst. Zo werden meerdere eerder verbannen accounts in ere hersteld. Musk heeft ook met zoveel woorden gezegd dat zijn doel met Twitter onder andere is om de site een bastion voor de vrijheid van meningsuiting te laten worden.

Dat lijkt aardig te lukken, niet in het minst omdat Musk de meer dan tachtig procent van de medewerkers, die zich voornamelijk met moderatie bezig hielden, liet ontslaan. Hun taken worden nu overgenomen door algoritmen.

Tucker Carlson als nieuwe publiekstrekker voor Twitter

Het lijkt er op dat het Musk gelukt is om Carlson over te halen om via Twitter te gaan werken. Twitter kent namelijk een content creation programma, waar mensen zich voor exclusieve content op je kunnen abonneren voor bijvoorbeeld vijf dollar per maand.

Carlson is met meer dan 30 miljoen dollar aan bezit behoorlijk rijk, dus heeft het geld niet echt nodig. Maar als een miljoen van zijn fans (hij heeft nu al zeven miljoen volgers wereldwijd) zich op zijn Twitterkanaal gaan abonneren, zou dit wel eens meer op kunnen leveren dan zijn baantje bij Fox News (6 miljoen per jaar – we praten hier over de VS).

Doorbraak voor Twitter Blue en content creators?

Deze ontwikkeling is ook om een andere reden interessant. Het belooft een democratisering van het publiceren van informatie te worden. Als honderdduizenden zich gaan abonneren op Carlson, moeten ze een Twitter Blue abonnement nemen. En gaan ze zich waarschijnlijk ook abonneren op andere diensten. In de visie van Musk wordt Twitter een informatie-dealer, waar je bijvoorbeeld films, clips of afleveringen van TV-shows kan bekijken. Je kan zo voor een paar cent per artikel, film of clip alleen die informatie “bestellen” die je wilt raadplegen. Dit is enorm disruptief en iets om goed in de gaten te houden.