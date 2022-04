Twee Apple-apparaten opladen met één oplader

Het lijkt erop dat Apple opladen mogelijk gaat maken met één oplader voor meerdere apparaten. Wel zo makkelijk.

Het bedrijf staat nou niet echt bekend om innovatieve producten wat betreft opladen. Het duurde enorm lang voordat Apple galliumnitride omarmde. Dit was voor de huidige MacBook Pro en het bleef vaak bij standaard 5W iPhone-adapters. Dit terwijl in-box opladers nog steeds een ding waren. Toch lijkt het erop dat Apple een stap gaat zetten.

Apple-apparaten opladen

9to5Mac en AppleInsider melden dat het bedrijf misschien wel bereid is om ‘nieuw’ terrein te verkennen. Apple heeft kort een ondersteuningsdocument voor een “35W Dual USB-C Port Power Adapter” op zijn website geplaatst. Deze glimp op de toekomst geeft ons niet veel details of beelden, maar het zou de snellaadstandaard USB Power Delivery ondersteunen. En dat is goed nieuws, want dan kan je bijvoorbeeld je iPhone veel sneller opladen.

Het is onduidelijk of het GaN gaat gebruiken of speciale functies zou bieden. De 35W suggereert echter dat dit bedoeld zou zijn voor mobiele apparaten in plaats van Macs. Je zou een iPhone 13 Pro Max snel kunnen opladen en dan toch voldoende vermogen overlaten voor een Apple Watch of AirPods. Opladers met meerdere poorten zijn niet bepaald zeldzaam bij de concurrenten van Apple.

Wanneer

Het is onzeker wanneer Apple de dual-port voedingsadapter zal uitbrengen. Dit is niet het soort product dat schermtijd zou krijgen op een evenement als WWDC, zo speciaal is het niet. Ook is er geen garantie dat het samen met een meer bekend apparaat zou debuteren.