Twee jaar geleden stond de Bitcoin op recordhoogte…

Moeten we ons zorgen maken over het einde van cryptovaluta?

De laatste weken zien we, als we naar de Bitcoin kijken, óf een consolidatie, óf een negatieve koersval. Hoe anders was dat twee jaar geleden. Op Twitter kijken crypto-volgers terug naar het moment dat de Bitcoin, maar ook andere cryptomunten, een ‘all time high‘ score noteerden. Onderstaande Tweet brengt die herinnering naar boven.

Two years ago to the day… BTC $19,140

ETH $719 — Rob "Crypto Bobby" Paone (@crypto_bobby) December 17, 2019

Hoe anders is de situatie vandaag, 2 jaar later. Zoals we gisteren al zagen zijn de koersen in vrije val en deze lijkt vandaag te verergeren. De live koersen, die ik vandaag om 14.30 uur vastlegden tonen een onaangenaam beeld.

Zoals zo vaak in tijden van hevige koersschommelingen tuimelen deskundigen over elkaar heen om in te schatten hoe de markt zal bewegen. Ook niet ongebruikelijk, de gemeenschap valt in 2 kampen uit elkaar. De ene groep ziet dit als een bodem voor een nieuwe rally en de andere groep voorspelt het einde der cryptotijden. Als we alle emoties buiten beschouwing laten en puur naar de feiten kijken lijkt de situatie minder erg dan gedacht en wel om 3 redenen:

– Allereerst is de Bitcoin nog steeds zeer profijtelijk. Hoewel er op korte termijn verlies wordt geleden is het percentage winst in vergelijking met 1 januari (het year to date profit) nog steeds 79,85%. Ook het rendement over een kalenderjaar is met 31,79% hoger dan menig andere belegging (gebaseerd op cijfers van Tradingview)

– Ten tweede zien we dat er weer meer transacties van grote beleggers van beurzen naar wallets gaan. Dit is een indicatie dat deze grote spelers hun munten vasthouden omdat ze betere tijden verwachten.

Als laatste argument kunnen we de Bitcoin-koersen, opnieuw op basis van een grafiek van Tradingview, plaatsen op een doorlopende trendlijn. Zoals we zien bewegen de koersen zich nog steeds boven deze stijgende lijn.

Hoewel de markt altijd onvoorspelbaar blijft en een verdere koersdaling nooit uit te sluiten is lijkt het er dan ook op dat de beweging die de Bitcoin nu laat zien binnen het patroon der verwachtingen past. De ‘paniek’ die sommige investeerders laten zien en die op social media geuit wordt lijkt vooralsnog dan ook overdreven. Uiteraard blijven we de gebeurtenissen volgen.