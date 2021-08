Twee tieners stelen voor bijna een miljoen aan Bitcoin

De twee tieners liepen echter tegen de lamp en nu is er een rechtszaak gaande in verband met de gestolen Bitcoin.

Minderjarig, maar dit kan je toch niet meer zien als kattenkwaad. Twee tieners uit het Verenigd Koninkrijk zijn erin geslaagd een man uit de Amerikaanse staat Colorado virtueel te beroven. Zijn digitale crypto wallet werd gekraakt en de tieners wisten voor bijna een miljoen dollar aan Bitcoin buit te maken.

Bitcoin stelen

Omdat er gestolen is van een Amerikaan loopt de zaak in de Verenigde Staten. De eigenaar van de digitale wallet werd gefopt door de twee tieners. Ze kregen het voor elkaar om een transactie te kapen, waardoor de Bitcoins die overgemaakt werden terecht kwamen bij de jongens. De rechtmatige eigenaar van de Bitcoins zou 10.000 dollar hebben uitgegeven om erachter te komen wie zijn cryptocurrency gestolen had. De tieners konden uiteindelijk worden geïdentificeerd van de misdaad uit 2018.

De eigenaar had een brief geschreven aan de ouders om de Bitcoin terug te vragen. De ouders weigerden echter medewerking en nu is het uitgelopen tot een rechtszaak. Toen de diefstal plaatsvond was de gestolen Bitcoin minder dan 100.000 dollar waard, maar de waarde was richting een miljoen dollar op het hoogtepunt van de Bitcoin koers. Op het moment van schrijven zijn de Bitcoin zo’n 770.000 dollar waard. Uiteindelijk is het aan de rechter of de man zijn Bitcoins terug gaat krijgen. (via The Independent)