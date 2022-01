Tweede generatie AirPods Pro heeft nieuwe functionaliteiten

Volgens meerdere analisten zal de tweede generatie AirPods Pro handige nieuwe functionaliteiten hebben.

De nieuwe AirPods Pro zullen vermoedelijke in het vierde kwartaal van 2022 het levenslicht zien. Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo zal Apple’s tweede generatie AirPods Pro ondersteuning bieden voor Lossless-audio. Maar hiernaast ook een oplaadcase hebben. Deze kan een geluid uitzenden voor het volgen van locaties.

Tweede generatie AirPods Pro

MacRumors heeft de hand weten te leggen op een notitie gericht aan investeerders. In die notitie legt Kuo uit de nieuwe AirPods met ondersteuning voor Apple Lossless (ALAC) audio komt. En met een oplaadcassette komt, hiermee kunnen gebruikers een geluid activeren om de locatie te markeren.

Deze oplaadcassette met geluid zal naar alle waarschijnlijkheid worden geïntegreerd in de Find My-app. Dit is vergelijkbaar met hoe gebruikers momenteel een geluid uit hun individuele AirPods in de case kunnen laten horen om ze te helpen vinden. Er waren al eerder gelekte foto’s van de AirPods Pro van de volgende generatie. Deze lieten een oplaadcassette met luidsprekergaten zien.

Alle huidige AirPods-producten van Apple, inclusief de AirPods van de derde generatie, ‌AirPods Pro‌ en AirPods Max, ondersteunen geen Lossless-audio. Dit komt omdat AirPods audio afspelen via Bluetooth. Hierdoor zijn ze beperkt tot de AAC-codec. Daar komt dus verandering in. Bij de meeste audiocompressietechnieken gaat een deel van de gegevens in het oorspronkelijke bronbestand verloren. Lossless-compressie is een vorm van compressie waarbij alle oorspronkelijke gegevens behouden blijven. Het resultaat is betere kwaliteit.

Ontwerp

In de notitie staat tevens dat de oordopjes een nieuw ontwerp zullen krijgen. Kuo gelooft nog steeds dat AirPods in de toekomst gezondheidsfuncties kunnen ondersteunen. Echter, hij associeerde dit gerucht niet direct met de tweede generatie ‌AirPods Pro‌.