Tweede poging lancering Starship gedeeltelijk gelukt

De tweede poging om Starship te lanceren is gedeeltelijk gelukt. De roestvrij stalen raket met een vloeibaar methaan/zuurstofmengsel haalde het loskoppelstadium, maar daar ging het mis.

Bijna gelukt

Na een eerste mislukte lancering proberen Elon Musk en zijn ingenieurs het weer opnieuw. Hopelijk ging het deze keer lukken. Starship is het eerste echt grote ruimtevaartuig van SpaceX en wat dat betreft de grootste raket ooit door de mens gebouwd. Even spannend dus. De eerste minuten lijken goed te gaan. Dit is de fase waarin de meeste ongelukken gebeuren, dus de kans neemt sterk toe dat deze testvlucht ook echt gaat lukken.

Starship: raket voor goedkope massaproductie

Het technische concept van de Starship breekt zo ongeveer alle gebruikelijke regels in de raketbouw, dit om voordelige ruimtevaart op grote schaal mogelijk te maken. De raketbrandstoffen methaan en zuurstof zijn goedkoop vergeleken met de dure vloeibare waterstof en hydrazine, waar andere raketbouwers, zoals Arianespace, de voorkeur aan geven. Ook het materiaal waarmee Starship is gemaakt, staal, is erg goedkoop, iets meer dan een dubbeltje per kilo, vergeleken met het dure aluminium en titanium dat door andere rakettenbouwers wordt gebruikt. Goedkope raketten dus, dus als dit concept werkt, kunnen de kosten per lancering flink omlaag.

Starship redelijk geslaagd

Helaas ging de lancering van Starship na twee minuten toch mis. De afkoppeling mislukte, waardoor de raket ontplofte. Toch ziet het SpaceX team de test als redelijk geslaagd. De raket heeft de lanceertoren verlaten, en heeft de eerste stadia van de lancering succesvol doorlopen. Testen zijn er voor bedoeld om geregeld te mislukken, en onderdeel van de strategie van SpaceX is om veel risico te nemen tijdens testvluchten om zo sneller voortgang te kunnen boeken.

Fail early, fail often, fail forward

Een van de lastigste en meest riskante onderdelen is het loskoppelen van de rakettrappen. Om een indruk te geven: dit moet gebeuren bij een zeer chaotisch proces (een raketlancering is het beste te vergelijken met een gecontroleerde ontploffing) en extreme temperaturen. Dit was dus niet onverwacht. Het SpaceX team gaat nu de Starship verder verbeteren, zodat bij de volgende testlancering de stage separation wel goed gaat en de raket alsnog low earth orbit bereikt.

Zoals ze in Silicon Valley zeggen: fail early, fail often, fail forward. Deze mentaliteit lijkt er bij SpaceX, ondanks de verhuizing naar Texas en de culture waar tussen opperbaas Musk en het progressief-liberale establishment in de West-Amerikaanse kuststaat, nog steeds stevig in te zitten. En terecht, alleen op deze manier, door als het nodig is flinke risico’s te nemen, komen we als mensheid verder. En SpaceX is met StarShip beslist op de goede weg.