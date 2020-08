Burger King onder vuur van Twitch streamers [video]

Burger King doet aan ‘guerilla marketing’ en dat waarderen Twitch streamers niet.

De voor marketing populaire doelgroep ‘jeugd’ hangt niet meer voor de tv, maar is vooral online actief. Gamers zijn vaak te vinden op game-platform Twitch, waar beroemde gamers live gamen en de fans hun idolen aan het werk kunnen zien. Dat is natuurlijk een ideale plek voor reclame en dat heeft het reclamebureau voor Burger King ook bedacht.

Wat deed Burger King op Twitch?

Een van de manieren waarop streamers op Twitch geld verdienen is de donatieknop. Hier kunnen kijkers via een chatbot tijdens het gamen een vraag aan de streamer stellen. In ruil voor een donatie naar keuze wordt de vraag door de chatbot opgelezen en geeft de streamer in de live stream antwoord. Ogilvy, het reclamebureau dat deze campagne voor Burger King verzorgt, kreeg een idee. Men gebruikt de donatieknop op Twitch om via de chatbot reclame te maken. Dit deed men door een bedrag te betalen en de chatbot te laten vertellen wat je daar bij Burger King voor kon kopen. Vervolgens filmde men de reacties van de streamers. Deze werden onherkenbaar gemaakt en dit is het resultaat.

Title: The King of Stream

Client: Burger King

Team: @weareDAVIDmad



Burger King turned Twitch's donation feature into a marketing campaign.



Check out more #ClientWork, here: https://t.co/F7JV9RUakK pic.twitter.com/KUhtxctwhu — Ogilvy (@Ogilvy) August 18, 2020

Streamers op Twitch en hun fans reageren woedend

De streamers reageren inmiddels woedend. Het samenwerken met grote bedrijven is immers een gangbare manier van inkomsten genereren. Dat dit erg lucratief kan zijn toonden we eerder al. De streamers vinden dan ook dat Burger King misbruik heeft gemaakt van deze donatiemogelijkheid en voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Op sommige uitzonderingen na zijn donaties namelijk duidelijk bedoeld voor support van fans tegen een vriendelijke prijs. Er zijn ook tegengeluiden van mensen die het apart vinden dat de streamers klagen over een gift. Bekende streamers, zoals ‘Rubberninja’ hebben inmiddels een tegenactie opgezet. Zij verdubbelen het gestortte bedrag van een paar dollars en maken dat over naar goede doelen.

To everyone saying 'you're being ungrateful' and to 'just take the money' from Burger King. I did, doubled it and sent it somewhere else. That's the end of it. pic.twitter.com/Xxf6HyrKBp — Ross O'Donovan (@RubberNinja) August 22, 2020

Burger King heeft er geen woorden voor

Inmiddels is het topic wereldwijd in de media en worden Burger King en haar reclamebureau om commentaar gevraagd. Zij hullen zich echter in stilzwijgen. Ook Twitch zelf heeft nog niet gereageerd, maar streamers en hun fans roepen daar wel toe op. De actie zou namelijk in strijd met de gebruiksvoorwaarden zijn.

Bron: BBC

Afbeelding: Burger King parodie-account op Twitch