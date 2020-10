Twitch game streaming record verpulverd door... politicus? - Apparata

Gamers en persoonlijkheden domineren Twitch, maar niemand minder dan Amerikaans politica Alexandria Ocasio-Cortez die indiegame Among Us speelt steelt de show.

Gisteren werd de streaming wereld op de kop gezet door een individuele stream van Among Us. De razend populaire indiegame werd daarentegen niet gespeeld door een popidool. Maar door Alexandria Ocasio-Cortez, een Amerikaanse politicus. Het was letterlijk haar eerste stream ooit en toch staat ze nu als op 2 na best bekeken stream ooit aangeschreven!

Alexandria Ocasio-Cortez breek Twitch record

Eerder deze week gooit Democratische afgevaardigde Alexandria Ocasio-Cortez (liefkozend AOC genoemd) er een tweet uit of iemand Among Us met haar wil spelen. De game is momenteel razend populair op Twitch en Steam en de politica had kennelijk ook zin om te spelen. Niemand minder dan Pokimane reageerde snel. De dame is verreweg de grootste vrouwelijke streamer op aarde.

Hoe dan ook, tijdens de Among Us stream van Alexandria Ocasio-Cortez Twitch schakelden bijna 430.000 kijkers in. Daarmee is de betreffende stream de op 2 na best bekeken stream door een individu ooit. Alleen de terugkomst van CS-pro Shroud en de samenwerking tussen Ninja en Drake trokken meer kijkers. Ofwel, Twitch-monsters als Tfue, Summit1g, Myth, AaronPlay en TimTheTatman zijn bedolven onder AOC’s debut.

correction: AOC's debut stream has now peaked at 439,000 viewers, making it the third highest individual stream by viewership in Twitch history, only behind the Ninja/Drake collab (628k) and shroud's return (500k)



the newest streaming superstar has arrived — Rod Breslau (@Slasher) October 21, 2020

Among Us

Nu is Among Us sowieso een genot om naar te kijken. De game draait om het repareren van een ruimteschip met 4 tot 10 spelers. Enkele van die spelers worden daarentegen aangewezen als Impostor, verrader. Het is aan de rest van de spelers om de Impostors aan te wijzen voordat de hele crew is uitgemoord. De game kwam in 2018 al uit, maar is momenteel razend populair, mede door dergelijke streams.

Maar Alexandria Ocasio-Cortez’ Twitch stream werd niet alleen zo absurd goed bekeken door Among Us. De Democraat riep met de ludieke actie iedereen namelijk op om te stemmen. Uiteraard steunt ze Joe Biden en is ze fel tegen Donald Trump. De aankomende presidentsverkiezingen gaan begin november van start.