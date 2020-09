Twitch trekt de stekker uit deze game - Apparata

Twitch heeft besloten om te stoppen met haar eigen game. Een opmerkelijke beslissing, want zo oud is de game nog niet.

Twitch is meer dan alleen een site waar duizenden en duizenden streamers op te vinden zijn. Het bedrijf heeft ook ambities om eigen games te leveren, waaronder het spel Twitch Sings.

Dit is een karaoke game van Twitch die in samenwerking met ontwikkelaar Harmonix werd gemaakt. Harmonix ken je misschien nog wel van bijvoorbeeld het spel Rock Band. Geheel in de stijl van Twitch stond de streamer centraal in het spel. Via de webcam konden streamers karaoke zingen. Kijkers konden interactief meekijken door bijvoorbeeld verzoeken voor nummers in te dienen.

De game verscheen pas twee jaar geleden. Toch heeft men nu opeens besloten de stekker uit Twitch Sings te trekken. Je hebt nog even om met de game op Twitch aan de slag te gaan. Het spel verdwijnt in januari volgend jaar.

Twitch, dat in handen is van Amazon, gaat content van het spel in december verwijderen. Op 1 januari is het dan echt gedaan met Twitch Sings. Om toch nog met een feestje te eindigen publiceert Twitch 400 nieuwe liedjes voor spelers in de game. Zo heb je deze resterende maanden nog genoeg nieuwe content om uit volle borst mee te zingen.