Twitter bant (en ontbant) links naar concurrenten

De Twittersaga blijft voortduren. In de laatste ontwikkeling kwam concurrent Mastodon in het vizier.

Tijdelijke ban op Mastodon

Twitter blijft de headlines halen. Sommigen noemen de reeks impulsieve acties een meesterlijke pr-strategie van Musk, waardoor hij veel nieuwe gebruikers trekt die alles willen meemaken. Anderen vinden dat hij het platform op deze manier sloopt. In de laatste episode blokkeerde Twitter de accounts van concurrent Mastodon en enkele andere concurrenten van Twitter, die hij na anderhalve dag weer vrijgaf.

Vanzelfsprekend was dit weer de zoveelste reden voor het gemêleerd gezelschap Musk-haters om op te roepen tot een overstap naar Mastodon of één van de andere concurrenten.

Peiling viel in het water

Daarna organiseerde Musk een peiling of hij voorzitter moest blijven of niet. Dat had hij misschien beter niet kunnen doen, omdat hij even daarvoor de helft van alle werknemers van Twitter heeft ontslagen. En deze oud-werknemers, die ook de nodige vriendjes hebben binnen het bedrijf, weten natuurlijk alles van methodes om nieuwe Twittergebruikers aan te maken. Want binnen enkele uren werden er miljoenen stemmen uitgebracht om de flamboyante Tesla-directeur, als Chief Twit af te zetten.

Sommigen vermoeden dat de tegenstemmen voornamelijk door allerlei spamaccounts zijn uitgebracht, anderen dat de meerderheid van de Twittergebruikers de buik vol heeft van de capriolen van Musk. De waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen.

Alleen Angelsaksische Twitter Blue gebruikers

Na aanleiding van deze poll wil Musk nu het stemmen over beleid beperken tot betaalde Twitter Blue accounts. En misschien is dat niet eens een heel gek idee. Het probleem is natuurlijk wel dat op dit moment alleen de inwoners van de vijf Angelsaksische landen USA, Canada, Australië, Nieuw Zeeland en het VK, een Twitter Blu account kunnen nemen.

Jammer, natuurlijk, want de wereld is groter dan alleen de Anglosfeer. Op die manier wordt meer dan 90% van de totale wereldbevolking buitengesloten.

Wordt vervolgd.