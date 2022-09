Twitter Edit: eindelijk mogelijk om tweets te editen

Twitter heeft een functie toegevoegd om tweets vlak na plaatsing te kunnen editen. Toch zitten er nog wat haken en ogen aan. Welke dit zijn lees je in dit artikel.

Tweets niet meer in steen gebeiteld

Wie kent het probleem niet op Twitter. Je hebt net je tweets met de wereld gedeeld en plotseling kom je erachter dat je toch best wel een groffe spelfout hebt gemaakt. Of je net even wat te stevig hebt uitgedrukt. Dan kan je eigenlijk maar één ding doen en dat is je tweet deleten. En zelfs dan zijn er websites die je gemiste tweet weer boven water kunnen halen. Kortom, het zou best wel handig zijn om een editfunctie te hebben.

Twitter Edit uitkomst voor impulsieve beroemdheden

We kennen een zekere omstreden ex president van de Verenigde Staten die waarschijnlijk veel plezier gehad zou hebben van deze feature. Ook Elon Musk heeft zichzelf behoorlijk op kosten gejaagd met onvoorzichtige tweets, bijvoorbeeld met tweets over Tesla die volgens de Amerikaanse beurstoezichthouder neerkwamen op manipulatie van de koers van het autoconcern.

Binnen een half uur je tweet bijwerken

Het goede nieuws is dat er nu eindelijk een editfunctie op Twitter komt, Twitter Edit. Twitter is deze al aan het testen. Daarbij wordt het mogelijk om binnen een half uur nadat je hebt getweet, je tweet bij te werken en eventuele fouten eruit te halen. Naar verluidt is deze wijziging op initiatief van Elon Musk, toen hij nog vertegenwoordigd was in het bestuur, ingevoerd.

Inderdaad zal deze feature het platform een stuk aantrekkelijker maken, zo denken kenners. Een meerderheid van de Twittergebriuikers heeft in ieder geval al duidelijk gemaakt dat ze deze feature graag terugzien in Twitter.

Nadeel van de feature is dat eerdere versies gewoon zichtbaar blijven en dat je aan de tweet kan zien dat deze eerder is veranderd. Een ander nadeel is dat alleen betalende Twittergebruikers van de feature gebruik zullen kunnen maken.

Feature gevoelig voor misbruik

De reden dat Twitter zo lang heeft gewacht met het toevoegen deze functie is dat deze zich leent voor misbruik. Je kan je bijvoorbeeld een viral tweet delen en daarna de tekst veranderen, bijvoorbeeld in iets met de tegenovergestelde bewering of met een link naar jouw phishingsite. Waarschijnlijk zal er in de definitieve versie van de functionaliteit, een beveiliging komen waardoor dit soort technieken een stuk lastiger worden om uit te voeren.