“Twitter en Musk kondigen binnenkort overname voor 43 miljard aan”

Elon Musk lijkt toch van plan te zijn om Twitter helemaal over te nemen, voor het flinke bedrag van 43 miljard dollar.

Twee weken geleden nog meldden we dat Elon Musk Twitter wil kopen. In ieder geval kocht de rijke Tesla-topman toen een groot aandeel van het bedrijf waarop hij zijn hersenspinsels dagelijks deelt. Daar blijft het niet bij. Volgens bronnen is een complete overname niet van tafel. Sterker nog: de deal zou binnenkort al rond zijn.

Elon Musk koopt Twitter

Dat melden bronnen aan onder meer Reuters. Het zou gaan om een overname van 43 miljard dollar, een recordhoogte. Het bedrijf zou dan voor 54,20 dollar de markt op gaan. Momenteel is de deal nog niet officieel, maar de deal zit in een grote climax. Het zou dus zeer binnenkort officieel worden.

Vrije spraak

Waarom? Omdat Musk van Twitter het ultieme platform voor vrijheid wil maken. Wat dat concreet betekent weten we niet, wel weten we dat Musk zich meermaals heeft geuit over censuur op Twitter. Ook zou betalen met cryptocurrency een optie worden op het platform. Ook dit moet nog concreter worden.

Een bizar grote aankoop dus, maar wel eentje die je had kunnen zien aankomen. Wordt vervolgd!