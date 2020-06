How to: Twitter filmpjes downloaden, bewaren en delen

Zo deel je de content van Twitter makkelijk via andere social media.

Op Twitter komen de meest bijzondere en schokkende filmpjes voorbij. Helaas lijkt het erop dat je die niet kan downloaden. Dat is zonde als je het filmpje wilt bewaren of wilt delen met mensen die geen Twitter-account hebben. Gelukkig blijkt dat genuanceerder te liggen. Het blijkt namelijk mogelijk om zowel via de PC als via Android en iOS de filmpjes te downloaden. Hoe je dat doet lees je in deze ‘how to’.

Twitter filmpjes downloaden vanaf jouw pc

Wanneer je Twitter op de pc bekijkt heb je aan de link van de Tweet waarin het filmpje staat genoeg. Je kunt dan eenvoudig een site met gratis converter gebruiken. Vervolgens kan een kind de was doen. Je plakt de url van de Tweet waar het filmpje in staat, kiest de gewenste kwaliteit en downloadt het filmpje. Klaar ben je.

Twitter filmpjes downloaden via Android of iOS

Nu is de kans natuurlijk groter dat je Twitter via jouw smartphone bekijkt en daar een schattig filmpje tegenkomt van, bijvoorbeeld, grumpy cat. Altijd leuk om even te delen, ook met mensen die niet op Twitter zitten.

Delen via Android

Via Android doe je dit door simpelweg de ‘download Twitter video‘ app te installeren. Deze app is gratis als je de reclames voor lief neemt. In ander geval kun je voor $ 0,99 de reclamevrije versie kopen en dat is ook de duurte niet. Wanneer je de app geïnstalleerd hebt kun je ook hier de kwaliteitsinstellingen aanpassen naar jouw wens. Daarna kun je via de app jouw favoriete Twitter-bericht selecteren of de link van de Tweet in de app kopiëren. Na het downloaden kun je het filmpje uiteraard bewaren. Ook kan je het filmpje via de app ook verder delen op andere social media.

Delen via iOS

Apple staat bekend om haar Chinese walls die alleen met een jailbreak kunnen worden doorbroken, maar zo ver hoeven we vandaag niet te gaan. In plaats daarvan gebruik je in iOS de app Shortcuts, die via de Apple Store te downloaden is. Wanneer je deze geopend hebt ga je naar de instellingen en kies je voor ‘onbetrouwbare shortcuts toestaan’. Hierna kun je op jouw Apple-device de Twitter Video Downloader (V2.6 of hoger). Vervolgens kun je ook hier de link van de Tweet met de app delen en de kwaliteit kiezen. Hierna begint de download. Wanneer het filmpje gedownload is zie je het terug in de foto-app en kun je er vandaar uit mee doen wat je wilt.

Let op wanneer je met deze tools werkt

Uiteraard attenderen we je er bij dit soort instructies altijd op dat je goed moet opletten dat je geen auteursrecht schendt en dat je de apps/downloads/links eerst op veiligheid moet controlerende voor gebruik. Veel succes!