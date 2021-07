Twitter-oprichter kondigt officieel Bitcoin wallet aan - Apparata

Twitter-oprichter Jack Dorsey gaat met zijn bedrijf Square een Bitcoin hardware wallet aanbieden.

Jack Dorsey is vooral bekend als de oprichter en CEO van Twitter. Maar hij runt nog een techbedrijf, namelijk Square. En met dit laatste bedrijf wil hij een Bitcoin hardware wallet gaan ontwikkelen. Het nieuws hing al even in de lucht. Nu is het bevestigd door Jesse Dorogusker. Dat is de chef binnen Square die over de hardware gaat.

Doelstelling van deze ontwikkeling is om Bitcoin meer mainstream te maken. Nu is de munt al hartstikke bekend, maar nog niet overal inzetbaar. Dit is weer een stapje in de goede richtig voor diegenen die verlangen naar een breed inzetbare Bitcoin. De focus ligt ook echt op Bitcoin en niet op een andere cryptomunt.

De ontwikkeling staat nog in de kinderschoenen. Verder dan een aankondiging zijn we op dit moment niet. Het project moet samen met de community van Square worden opgebouwd, aldus Dorogusker op Twitter. Het is nog onduidelijk wanneer we concreets iets kunnen verwachten. Het is in elk geval interessant dat een grote bekende partij nu een eigen Bitcoin hardware wallet gaat ontwikkelen. Wellicht dat dit nieuwe mensen over de streep gaat trekken om te gaan betalen met BTC.