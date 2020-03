Twitter probeert wanhopig hip te zijn

Fleets zijn een wanhopige poging van Twitter om populair te blijven.





Op een of andere manier is het op sociale media populair om een bericht, foto of stukje media slechts een beperkte tijd te laten zien. Twitter is daarentegen een platform van discussie, informatievergaring en promotie. Maar ook Twitter wil nu hip gaan doen met zogenoemde ‘Fleets’.

Tweets zijn in principe permanent en dat is een deel van de charme. Je kunt altijd terugkijken hoe populair een bepaalde hashtag was, of iemand loog en of je je volgers al ooit hebt laten weten dat Apparata echt een toffe site is.

Maar het sociale medium test nu een functie genaamd Fleets, Tweets die na 24 uur verdwijnen. Het idee van Twitter is dat gebruikers ‘fleeting’ (vluchtige) gedachten dan ook willen posten. De drempel zou doorgaans te hoog zijn om dergelijke kleine dingen ook op Twitter te zetten. Nou, dan moeten ze misschien wat vaker op hun eigen platform kijken…

Noem me ouderwets, maar in min optiek staat het internet al veel te vol met vluchtige ongein, dingen die niet geregistreerd zouden hoeven worden. Tegelijkertijd geeft het gebruikers een manier om nog gemakkelijker negatieve, kwetsende of anderzijds schadelijke dingen te plaatsen; een dag later is er geen bewijs meer van.

Fleets zijn op dit moment alleen in Brazilië beschikbaar als publieke test. Volgens Twitter zou de functie zomaar wereldwijd uitgerold kunnen worden.

Foto/bron: @Twitter

