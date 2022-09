Twitter test tweet bewerken

Twitteraars vragen er al heel lang om, wanneer kunnen we onze tweets nu bewerken? Twitter komt met een edit functie en test het zelf uit.

Al jaren wordt er om gevraagd, de mogelijkheid om geplaatste tweets aan te kunnen passen. Even een spelfoutje eruit halen, een hashtag toevoegen of iets verduidelijken. Weghalen kon wel, maar aanpassen niet.

Dat kan overigens nog steeds niet, maar Twitter kondigt nu in een blogpost aan dat Twitter de “tweet bewerken” functie intern aan het uittesten is. Op zich niet zo ingewikkeld denken wij, maar aangezien Twitter in al die jaren niets gedaan heeft met de roep om zo’n functie is het wellicht niet zo simpel als het lijkt.

Hoe werkt het Twitter tweet bewerken?

Het idee is dat je binnen dertig minuten na het plaatsen van de tweet de inhoud nog kunt aanpassen. De functie is dan voornamelijk geschikt om typo’s aan te passen. Twittermedewerkers die mee doen aan de test kunnen nu dus al profiteren van deze (r)evolutie van het sociale medium.

Het bewerkte bericht krijgt overigens wel een label waaraan de lezer kan zien dat de tweet is aangepast. Ook een onderschrift met het tijdstip waarop de aanpassing is gedaan verschijnt onder de desbetreffende tweet.

Alleen voor Twitter Blue

Wordt niet meteen te enthousiast, de nieuwe functie komt bij positieve testresultaten alleen beschikbaar voor Twitter Blue gebruikers. Deze Twitter abonnementhouders betalen maandelijks voor Twitter en hebben nu al een aantal exclusieve opties die het gewone gepeupel op het sociale medium niet hebben.

Overigens is Twitter Blue op dit moment in Nederland nog niet beschikbaar, maar dat zal een kwestie van tijd zijn. En wie wil betalen kan straks ook zijn tweets bewerken.