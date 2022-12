Twitter verbant vliegtuigvolger @Elonjet wegens “veiligheidsredenen”

In een omstreden beslissing heeft Twitter, in opdracht van eigenaar Elon Musk, de Twittergebruiker @Elonjet verbannen. Als reden gaf Musk aan dat als gevolg van deze tweets zijn persoonlijke veiligheid in gevaar kwam.

Account dat automatisch vliegbewegingen volgt

@elonjet is een Twitteraccount, dat gekoppeld is aan een programma dat de vliegbewegingen van de privejet van Elon Musk volgt. Het is opgezet door de tienerstudent Ed Sweeney. Al eerder probeerde Musk een einde te maken aan dit account, onder andere door Sweeney geld te bieden. Deze vluchtinformatie is overigens openbaar.

Op de website van onderzoekscollectief Bellingcat staat een handleiding hoe je zelf van vliegtuigen de actuele locatie kan achterhalen. Het is dus de vraag of wat Sweeney deed, strafbaar is. Wel heeft Sweeney ondertussen zijn systeem dermate veranderd dat elke poging van Musk om zijn vliegtuig te verbergen onder een nieuwe respondercode, teniet wordt gedaan. Dit is mogelijk wel strafbaar.

Een vervelende ervaring, een onbekende man in een auto achtervolgde een auto waarin het jongste zoontje van Musk werd vervoerd, was de directe aanleiding. Het lijkt er op dat Musk op deze wat minder doordachte manier dit probleem op probeerde te lossen.

Tegenstanders van deze blokkade

Deze affaire kreeg nog een staartje, omdat ook enkele journalisten die links naar @Elonjet hadden geplaatst, voor een week werden verbannen. In de meeste media werd hier verontwaardigd op gereageerd. Ook de Europese Unie en de Verenigde Naties namen de gelegenheid te baat om dreigende taal richting Twitter en Musk te uiten. Na een stemming onder Twittergebruikers heeft Musk overigens deze verbanning al na een dag teruggedraaid.

De Europese Unie is al langer op het oorlogspad en wil meer grip wil hebben op sociale media. Het lijkt er dus op dat de interessante tijden op Twitter voorlopig nog wel voort blijven duren.

Ondertussen maken mede aandeelhouders van het autobedrijf van Musk, Tesla, zich zorgen dat Musk teveel zijn aandacht richt op Twitter en Tesla een beetje laat verkommeren. Ook vrezen ze voor reputatieschade door de omstreden acties van de flamboyante miljardair.