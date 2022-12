twitter verlaat europa

Het lijkt erop dat de eis van de Europese Commissie; dat Twitter zich aan de Europese regels houdt, averechts werkt.

Kantoor Twitter in Brussel opgeheven

Twitter heeft zijn gehele kantoor in Brussel ontbonden. Julia Mozer en Dario La Nasa, die als taak hebben om het Twitter-beleid Europa af te stemmen met de Europese Commissie, verlieten het bedrijf, volgens een vijftal insiders in Twitter, meldt de Financial Times. Het is niet duidelijk of ze vrijwillig zijn gegaan, of dat ze expliciet ontslagen zijn.

Wereldwijd marktplein van meningen

Twitter wordt wel gezien als het wereldwijde marktplein, waar iedereen over de hele wereld zijn ego kan laten gelden. Bijna iedere zichzelf respecterende wereldleider, met de nadrukkelijke uitzondering van Poetin en Xi, heeft wel een Twitteraccount van waaruit boodschappen de wereld in worden geslingerd. Minder prominente leiders uit Rusland en China, weten Twitter ook te vinden.

Het positieve gevolg daarvan is dat iedereen met een internetaansluiting met elkaar in gesprek kan gaan en onderlinge vijandschap wordt verkleind.

Wereldwijd in gesprek blijven

Dit is een van de redenen waarom Elon Musk Twitter heeft gekocht. Hij streeft er naar om hiervan een internationaal, censuurvrij ideeënplatform te maken en te behouden. Alleen door de vrije uitwisseling van ideeën, als mensen met elkaar in gesprek blijven, kan er volgens hem een grootschalige oorlog voorkomen worden.

Een Derde Wereldoorlog zou inderdaad uitermate nare gevolgen hebben voor het voortbestaan van onze soort, als in: een jarenlange nucleaire winter op het noordelijk halfrond. Dit zou het einde betekenen van de technologische grootmachten VS, Europa en Oost-Azië. En dus aan de vooruitzichten op het koloniseren van Mars.

Europese regels nogal restrictief

Vermoedelijk is dit één van de redenen waarom Musk besloten heeft om het kantoor in Europa, en ook andere kantoren buiten de VS, te sluiten. De Europese Unie is restrictiever op het gebied van de vrijheid van meningsuiting, dan de Verenigde Staten. Zo zijn er enkele sites van de Russische overheid geblokkeerd, die in Amerika gewoon te raadplegen zijn.

Ook stelt Europa hoge eisen aan contentmoderatie. Als Twitter officieel een bedrijf wordt dat alleen in Amerika actief is, scheelt dit Musk de nodige kopzorgen omdat hij zich dan alleen aan de Amerikaanse wet hoeft te houden.

Europese Commissie verliest alle controle

Het gevolg van de sluiting is dat de Europese Commissie, zoals de verantwoordelijke commissaris Věra Jourová, niets meer te vertellen heeft over Twitter en dat het bedrijf zich niets meer gelegen laat liggen aan Brussel.

Het enige wat de Europese Commissie dan nog kan doen, is Twitter laten blokkeren, met als gevolg dat iedereen een VPN zal nemen, en de EU zich met deze censuur in het illustere rijtje van de dictaturen China, Turkmenistan en Iran schaart.