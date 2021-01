Twitter zegt Donald Trump vaarwel, maar er is meer gaande - Apparata

Het grote nieuws is dat Twitter afscheid heeft genomen van het account van Donald Trump. De president voldeed niet langer aan de voorwaarden van het sociale platform.

Meerdere keren waarschuwde Twitter de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn gedrag op het sociale netwerk. Zo nu en dan mocht de president een paar uur niets plaatsen. Maar nu is de maat vol. Twitter heeft het account van Donald Trump geschorst voor onbepaalde tijd. Trump kan niet langer bij zijn account op het netwerk.

Niet alleen chaos met Donald Trump op Twitter

Maar zoals gezegd is er meer aan aan de hand in de Verenigde Staten. Niet alleen Twitter is bang dat de komende weken nogal rumoerig kunnen verlopen. Het verbannen van Trump is slechts het topje van de ijsberg. Zo heeft Google de social media app Parler tijdelijk verbannen uit de Play Store. Op de app werd aangezet tot geweld. Apple zou eenzelfde ban overwegen. Daarnaast heeft Reddit een Trump-subreddit verbannen omdat hier ook werd aangespoord tot geweld.

En zo zullen ook Facebook en Instagram de komende weken druk zijn met het streng modereren en zelfs bannen van profielen en accounts. Want het zijn niet alleen de woorden van Trump die kunnen leiden tot bizarre acties zoals op Capitol Hill afgelopen week. Fanatieke aanhangers komen online bijeen en plaatsen posts op sociale media die vaak tegen de richtlijnen zijn.

Het gaan nog een aantal spannende weken worden. Hopelijk voor de Verenigde Staten blijft een herhaling van deze week hen bespaard.