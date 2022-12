Uber Eats bezorgt maaltijden met robot in Miami

Uber Eats, de tak van het bekende taxibedrijf dat maaltijden bezorgt, maakt nu gebruik van robots om maaltijden te bezorgen in Miami. Wanneer gaan we deze in Nederland zien?

Zeswielige robots nemen het werk van een fietskoerier over

De zeswielige robots zullen gebruik maken van de stoep, wat in Amerika ook dienst doet als fietspad, om hun maaltijden af te leveren bij klanten in de grootste stad van Florida. De robot zijn afkomstig van het bedrijf Cartken: een start-up die door een aantal ex Google ingenieurs is opgericht in Silicon Valley. Op sommige universiteitscampussen zie je deze robots al, maar dit is de eerste inzet op de openbare weg.

Hoe werken de robots van Uber Eats en Cartken?

De robotwagentjes van Cartken hebben een snelheid van ongeveer 10 km/h. Ze zijn in feite een rijdende bak, die je met een pincode kan openen. In deze bak passen ongeveer twee boodschappentassen. In totaal ongeveer een liter of 60. De robots werken met een elektrisch systeem en worden vanaf een afstand bestuurd. Ook zijn ze voorzien van sensors en camera’s om te voorkomen dat ze ongelukken veroorzaken.

Uber heeft eerder geprobeerd om robots in te zetten voor de bezorging, maar is met de ontwikkeling daarvan gestopt, nadat er een dodelijk slachtoffer viel.

Hoe werkt de bezorgdienst met robots?

Het systeem is vrij simpel in gebruik. Een klant bestelt via de app van Uber Eats een maaltijd bij een restaurant dat meedoet. Het robotwagentje rijdt naar dit restaurant toe terwijl de maaltijd wordt bereid, het restaurant plaatst de maaltijd in de bak, het robotwagentje rijdt naar het adres van de klant en de klant kan met een speciale pincode de bak van de robot openen.

Wordt dit de toekomst van maaltijdbezorging?

Afhaalmaaltijden worden steeds populairder en nu personeel steeds schaarser wordt, kunnen wij ons zo maar eens voorstellen dat de voortzoevende brommers van de pizzakoeriers en dergelijke die op de weg ziet, steeds meer worden vervangen door dit soort robotwagentjes. Misschien zelfs vliegende bezorgdrones, waarmee Amazon bijvoorbeeld al volop experimenteert.