Zien: deze UE FIT Earbuds passen echt altijd - Apparata

Extra voordeel: je hoeft jouw Earbuds nooit meer te delen.

Inmiddels komen er steeds meer Earbuds op de markt die elkaar onder andere beconcurreren met noice cancelling. Probleem is vaak echter de pasvorm. Met siliconen of schuim proberen veel Earbud-maker de gehoorgangen af te sluiten, maar ideaal zijn deze oplossingen niet. Het bedrijf Ultimate Ears (onderdeel van Logitech) lijkt de oplossing te hebben, de Ultimate Ears Fits, kortweg UE Fits genoemd.

Dit zijn de UE Fits, de altijd passende Earbuds

Het bijzondere is dat de kussentjes voor de Earbuds passend gemaakt worden nadat je ze gekocht hebt. Door de Earbuds in te doen en te koppelen aan de bijbehorende app vormen ze zich binnen een minuut exact naar jouw gehoorgang. Door LED-techniek harden ze dan direct uit. Hierdoor heb je een set unieke, op maat gemaakte oordopjes. Aangezien zij volgens de fabrikant optimaal afsluiten spreekt men dan ook niet meer van noise cancellation, maar noise isolation. In onderstaand filmpje zie je hoe het werkt.

Overige prestaties UE Fits Earbuds

Naast de, volgens de makers, perfecte pasvorm bieden deze Earbuds alles wat andere aanbieders ook bieden. Zo kan je er rustig mee sporten. Deze oordopjes zijn namelijk zweetbestendig. Ook zorgt de optimale pasvorm ervoor dat ze niet makkelijk uit jouw oren vallen.

Volgens de website kun je met 1 keer opladen 8 uur lang continue luisteren naar muziek. Wanneer je de oortjes oplaadt in de case, die net als bij andere merken als oplader fungeert, loopt dit zelfs op naar 20 uur. Ook zijn de oortjes snel opgeladen. Met 10 minuten laden luister je al een uur naar muziek. Op papier zijn deze prestaties, vergeleken met andere merken, zeker niet slecht.

Prijs en verkrijgbaarheid

Vraag is natuurlijk of deze klinkende prestaties ook in de praktijk blijken. Dat weten de Amerikanen eind dit jaar. De voorverkoop in Amerika is namelijk reeds gestart en men belooft levering (met niet goed geld terug garantie) ‘late fall’. De prijs van $ 199,- in de voorverkoop en $ 249,- bij reguliere verkoop klinkt ons niet onredelijk in de oren, zeker niet als je het vergelijkt met andere gadget-achtige oordopjes, zoals de zonnebrillen met oortjes. Of deze Earbuds ook in Nederland te koop komen moeten we afwachten. De website biedt wel een mogelijkheid om je alvast in te schrijven voor meer informatie over de wereldwijde release, maar daar is alles mee gezegd.

We hopen het, want het bijkomend voordeel is dat je de op maat gemaakte Earbuds nooit meer hoeft te delen. Ondanks dat er ook al andere manieren zijn om de bacteriën die op die manier ontstaan uit te schakelen lijkt mij dit toch een meer dan fijne bijkomstigheid.

Bron en beeld (YouTube still): Ultimateears.com