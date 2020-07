Uitdaging van MrBeast loopt uit de hand

De Amerikaanse YouTuber MrBeast organiseerde weer eens een uitdaging. Dit keer liep het echter uit de hand.

Je kent ongetwijfeld het YouTube-kanaal MrBeast. Ken je het niet, dit is het kanaal van Jimmy Donaldson die met krankzinnige spelshows en acties ontzettend veel geld weggeeft. Vaak is het zo dat zijn eigen vrienden of willekeurige Amerikanen in zijn video’s geld winnen. Dit keer konden ook de kijkers meedoen.

MrBeast had een spel verzonnen via een app. Mensen die mee wilden doen moesten de app downloaden. Het heet Finger on the App en is ontwikkeld in samenwerking met MSCHF. Deelname aan de game is simpel. Wie het langste zijn vinger op het scherm van een smartphone wist te houden wint. De app kon registeren of het hier om een echte vinger ging. Het spel liep echter uit de hand.

Na 24 uur waren er nog voldoende deelnemers die meededen. Ook na 48 uur was dit het geval. Zelfs na 70 uur waren er nog vier deelnemers die wakker waren en hun vinger op het scherm hadden. Voor Donaldson was dit het moment om het spel te stoppen. Hij vond het qua gezondheid niet meer verantwoordelijk en opperde de spelers op om te gaan slapen.

In plaats van één finale winnaar van 25.000 dollar werden vier winnaars van 20.000 dollar per persoon aangewezen. Het waren niet de enige prijswinnaars. Op de laatste dag kregen andere spelers direct de mogelijkheid om te stoppen. Ze gingen daarmee akkoord. Twee personen wonnen daarmee 5.000 dollar per persoon en nog eens twee 10.000 dollar per persoon.