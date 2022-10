Ukama, je eigen 4G telefoonmast

V.l.n.r.: de Ukama Amplifier Unit, Tower Node en Home Node. Bron/copyright Ukama Ltd., fair use

Woon je ergens buitenaf, heb je wel kabel internet maar geen bereik voor je mobiele telefoon? Dan is Ukama misschien wat je zoekt.

Nederland is een klein, dichtbevolkt land met een uitzonderlijk goede dekkingsgraad voor mobiele telefonie. In het buitenland is dat vaak anders, en zelfs in Nederland zijn er gebieden waar de mobiele dekking hapert.

Dan zou het handig zijn als je je eigen zendmast in de buurt zou hebben, zodat je ongestoord kan bellen. Die oplossing is een dankzij het open source project Ukama.

Wat kan je met Ukama?

Ukama kan je het beste zien als een mobiele zendmast, die je aan kan sluiten op jouw vaste internet. Ukama heeft een bereik van ongeveer een kilometer. Deze zou in principe een dorpje van honderd inwoners op die manier van mobiele telefonie kunnen voorzien. Prik de Ukama in jouw router en je kan beginnen.

Dankzij Ukama kun je gewoon bellen met je mobieltje of smartphone via deze zendmast. Deze stuurt de signalen door over internet. Je kunt je bestaande mobiele telefoon provider gebruiken, of de simkaart van Ukama.

Wat kost Ukama?

Wil je alleen in en rond je huis kunnen bellen? Kies dan voor de Ukama Home Node. Dit 4G-station is even makkelijk om te zetten als een wifinetwerk thuis. Binnen enkele minuten er je met je mobieltje bellen. Maximaal acht mensen tegelijk kunnen hiervan gebruik maken. Dit kost rond de € 600, inclusief twee simkaarten.

Wil je mobiel bereik voor meer mensen? Kies dan voor de Ukama Tower Node. Dit model is speciaal geschikt voor buitengebruik en kan tot 128 verschillende telefoons verwerken. Deze zwaardere variant, inclusief vier SIM-kaarten, zal je rond de € 800 kosten.

Losse SIM-kaarten kosten een tientje per stuk.

Wil je nog meer bereik? Dan kan je aan deze Tower Node een Amplifier Unit koppelen. Deze versterkt het signaal met 30 dB, ongeveer acht maal dus. In principe wordt hiermee het bereik drie keer zo groot. Deze kosten rond de € 550.

Roaming

Interessant is ook de mogelijkheid dat je ook buiten bereik van je netwerkje, elders in de wereld van je Ukama SIM-kaart gebruik kan maken. Je betaalt dan voor je datagebruik. De prijzen verschillen per land variëren van € 2 per gigabyte dataverkeer in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk tot € 30 in Jamaica. Het werkt door middel van prepaid tegoed. dus je hoeft nooit bang te zijn dat je meer kosten maakt dan er tegoed op de kaart staat.

Conclusie

De Ukama is een leuk apparaat waar je inderdaad je eigen zendmasten mee kan beginnen. Heb je slecht mobiel bereik maar wel kabelinternet op de plek waar je woont? Dan kun je zeker overwegen te investeren in een van deze systemen.

Met enkele honderden euro’s is het natuurlijk geen goedkoop systeem, maar vergeleken met de kosten van een professionele zendmast is het niet veel. En vooral bij afgelegen boerderijen of dorpjes is dit systeem een uitkomst.