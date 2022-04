Ulysse Nardin Freak S: groot, uitgesproken en prijzig

De nieuwe Freak S van Ulysse Nardin is niet alleen behoorlijk aan de prijs, het model is ook uitgesproken en groot.

Je hebt bekende merken en je hebt bekende merken. Ulysse Nardin is over het algemeen een bekend merk, maar vooral onder horlogeliefhebbers. Spreek iemand willekeurig aan op straat en diegene zal ongetwijfeld zijn of haar schouders ophalen bij het horen van deze merknaam.

Vergis je echter niet. Deze horloges zijn duur, bijzonder en uitgesproken. Zo ook de nieuwe Freak S van Ulysse Nardin. Die naam alleen al hè. Van dit uurwerk worden slechts 40 exemplaren geproduceerd dit jaar. Het horlogemerk wil geen retailprijs communiceren, maar volgens Uncrate kost het horloge 137.200 dollar. Dat is omgerekend dik meer dan een ton in euro’s.

Het is een horloge van formaat met een kast van 45 mm groot. Ulysse Nardin gebruikte onder meer rose goud, keramiek en titanium om het uurwerk te vervaardigen. Snap je ook meteen waar die prijs vandaan komt, want dit zijn niet bepaald de goedkoopste materialen.

De aanschaf van een nieuwe Ulysse Nardin Freak S gaat gepaard met 5 jaar garantie. Je kunt er tot 50 meter mee onder water en het merk levert dit uurwerk met een lederen strap.