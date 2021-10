Uncharted film trailer met Tom Holland is veelbelovend

Hier hebben we wel zin in. Uncharted heeft een trailer gekregen met in de hoofdrol Tom Holland.

De gameserie Uncharted van Naughty Dog op PlayStation is een begrip. Het is een unieke avonturenreeks, waar je als een soort Indiana Jones op schattenjacht gaat op allerlei plekken in de wereld. Dit concept komt er ook als film. Dat nieuws is eigenlijk geen nieuws meer, want dat is al jaren bekend. Geplaagd door uitstel wachten we al ontzettend lang op deze titel. Maar nu eindelijk is er een trailer.

Nathan Drake, het iconische personage uit Uncharted, zal worden gespeeld door acteur Tom Holland in de Uncharted film. Sully, het karakter dat Drake altijd bijstaat in zijn avonturen, zal in de film gespeeld worden door Mark Wahlberg. Kortom, aan de cast zal het niet liggen. Althans, dat hoop je dan maar met zulke bekende namen.

De film is een knipoog naar de games. Dus als je Uncharted hebt gespeeld ga je veel verwijzingen naar de games vinden. Het verhaal in de film bevat allerlei avonturen van de Uncharted delen.

Uncharted de film verschijnt op 10 februari in de bioscoop in Nederland. De Belgen hebben geluk. Die mogen al een dag eerder naar de bios.

Uncharted film trailer