Uncharted: Legacy of Thieves Collection PS5 review

Twee PS4-avonturen van Uncharted herbeleven op de PlayStation 5 met de Uncharted: Legacy of Thieves Collection, tijd voor een review!

Zeg je PlayStation, dan zeg je Uncharted. De fantastische avonturenreeks van Naughty Dog heeft zich al jaren bewezen als bestseller op de consoles van Sony. Met Uncharted: Legacy of Thieves Collection krijg je de kans om twee avonturen te herbeleven op de PlayStation 5 als remaster, wij gingen er mee aan de slag voor een review.

De Uncharted: Legacy of Thieves Collection omvat Uncharted: The Lost Legacy en Uncharted 4: A Thief’s End. Zowel The Lost Legacy (2017) als Uncharted 4: A Thief’s End (2016) zijn opgepoetst in deze remaster. Als je de game al in het verleden gekocht hebt op de PS4 kun je voor 10 euro upgraden. Mocht je beide games niet gespeeld hebben, dan kun Uncharted: Legacy of Thieves Collection los aanschaffen met een adviesprijs van € 49,99 euro op de PlayStation 5. Het is mogelijk om je oude save file van de PS4 overdragen naar de PS5, waardoor alle behaalde progressie wordt meegenomen.

Als longterm PlayStation-bezitter heb ik Uncharted 4: A Thief’s End natuurlijk al een keer gespeeld. Maar The Lost Legacy nog niet. Deze review van Uncharted: Legacy of Thieves Collection op de Playstation 5 was dan ook het perfecte excuus om de games (nog) eens te spelen.

De remaster brengt een aantal vernieuwingen met zich mee. Ten eerste zijn laadtijden zo goed als weg, wat lekker speelt. Daarnaast werkt de haptic feedback van de DualSense controller met deze remaster. Verder zijn de games opgepoetst naar 4k en 30 fps in de Fidelity Mode en is er ondersteuning voor 3D audio. Er is ook nog een Performance Mode, dan speel je de games met 60 fps in 4k kwaliteit, via een upscaling vanuit 1440p. Als derde heb je Performance+ Mode. Dit is 120 fps op 1080p. Standaard staan de instellingen op Fidelity Mode. Op deze modus heb ik de game ook voornamelijk gespeeld. De grafische pracht had mijn voorkeur boven vloeiende bewegingen. Al valt voor beiden wat te zeggen.

Conclusie

Maar de grote vraag is natuurlijk, moet je Uncharted: Legacy of Thieves Collection op de PlayStation 5 naar aanleiding van deze review kopen? Ik kan daar geen eenvoudig antwoord op gegeven. Het ligt er maar net aan wat mij betreft. Ik vind de grafische vooruitgang tof, maar niet baanbrekend. Met name Uncharted 4 was al baanbrekend mooi op de PS4 destijds. De PS5 doet er nog een schepje bovenop, maar laat je niet opnieuw je mond doen openvallen. Daarvoor zijn de verschillen naar mijn mening te klein. Je merkt duidelijk dat dit in de basis een PS4 game is. Zo bijzonder mooi als een Spider-Man: Miles Morales is deze remaster zeker niet. En dat mag je ook niet van een remaster verlangen.

Als je Uncharted: The Lost Legacy of A Thief’s End nog nooit gespeeld heb zeg ik volmondig: kopen! Deze Uncharted games moet je een keer gespeeld hebben als je een PS5 hebt. Ook anno 2022 spelen deze, in de basis, al wat oudere games nog heerlijk weg. De omgeving, de gameplay, de verhaallijn. Het staat als een huis. Ik heb meteen zin gekregen in de Uncharted-film die later dit jaar verschijnt. Doel geslaagd dus, wat betreft deze heruitgave. Heb je de games al eens gespeeld op een PS4, dan zou ik de upgrade persoonlijk niet doen. Zeker als je geen 4k OLED TV hebt om al deze verbeteringen daadwerkelijk te projecteren naar de speelervaring. Ook al is het maar een tientje. Alleen als je echt zin hebt om de games weer opnieuw te beleven. Het is bovendien goed om te weten dat er geen nieuwe trophy’s met deze heruitgave zijn.

Pluspunten

Betaalbare upgrade als je de games al hebt

En ook als je de games niet hebt is het een goede deal!

Prachtige en unieke game ervaring van Uncharted op PS5-niveau

Minpunten

In de basis een PS4-game en dat merk je in grafisch opzicht

Als je de games al een keer gespeeld hebt voegt deze herhaling in o.a. 4k niet super veel toe

Uncharted: Legacy of Thieves is vanaf 28 januari verkrijgbaar voor de PlayStation 5