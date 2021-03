Undercover- film ‘Ferry’: release datum én cast bekend - Apparata

De cast van de Netflix film ‘Ferry’ is bekend en ook weten we de release datum.

De serie Undercover is een groot succes voor Netflix. Daarom zijn er al twee seizoenen uitgebracht. Het tweede seizoen was voor veel kijkers iets minder leuk dan het eerste. Dit omdat Ferry een kleinere rol heeft. Hij heeft hier zelf op gereageerd en de zorgen weggenomen. Het derde seizoen van de serie zal namelijk meer in het teken staan van Ferry en Danielle. Netflix maakt tevens een hele film over het leven van Ferry en hoe zijn criminele carrière is begonnen.

Cast Ferry de film

We schreven er al eerder over, de film Ferry komt er echt aan. En nu is ook bekend welke acteurs in de film zullen spelen. Natuurlijk zagen we al in de eerder uitgegeven trailer dat uiteraard Ferry, maar ook Danielle terug zullen komen in de film. Frank Lammers speelt weer Ferry en Elise Schaap kruipt in de rol van Danielle. Maar nu weten we ook andere namen.

In een nieuwe teaser zien we namelijk twee opvallende personages. De eerste is Ferry’s zijn zus. Zij heet Claudia en wordt gespeeld door Monic Hendrickx. We kennen deze actrice uit de populaire serie Penoza. Zij is dus bekend met het spelen in grote Nederlandse producties. De tweede naam die in de teaser wordt geïntroduceerd is Huub Stapel. Hem kennen we natuurlijk uit Flodder, maar ook films als De Lift en Amsterdamned. Een wat recentere serie waar hij in speelde was Flikken. Huub heeft dus veel ervaring en zal een aanwinst zijn voor de serie. De onderstaande teaser laat de eerste beelden zien van de acteurs in de serie.

Release datum op Netflix

Netflix hield het heel lang vol: de serie zou ‘binnenkort’ uitkomen. Nu heeft de streamingsdienst naar buiten gebracht wanneer de film Ferry dan echt te zien is. En dat is verbazingwekkend genoeg best snel, namelijk 14 mei!