Undercover is Netflix kijkcijferkanon maar niet op TV... - Apparata

Foto @Netflix

Undercover is een gigantische hit op Netflix, maar de lineaire uitzending op SBS6 blijkt een ware flop. Hoe zou dat toch komen?

Ondanks alle Hollywood pracht en praal die op Netflix staat, wist Undercover de Nederlandse kijker weg te blazen. De Nederlands-Vlaamse serie over een stel undercover agenten is een regelrecht succes op de streamingdienst. Dat zou moeten vertalen naar geweldige kijkcijfers op TV, toch? Blijkbaar bingen fans de show daarentegen liever via Netflix.

Undercover domineert Netflix, maar faalt op TV

Undercover van Netflix is een regelrechte hit, in elk geval in de Benelux en misschien zelfs daarbuiten. Het derde seizoen komt eraan, er is een spin-off film aangekondigd en we mogen ondertussen van de populairste Nederlandstalige show op Netflix ooit spreken. Dat vertaalde daarentegen totaal niet naar SBS6.

De commerciële zender SBS6 kocht de rechten van Undercover van Netflix en ging er het ondenkbare mee doen: lineair uitzenden inclusief reclameonderbrekingen. Binnen drie weken was het volgens MediaCourant overduidelijk dat het een flop was. De kijkcijfers gingen van 229.000 voor de eerste aflevering, naar 240.000 en 222.000 voor respectievelijk de tweede en derde.

Dat is uitzonderlijk karig voor een razend populaire serie die op prime time uitgezonden werd, namelijk vrijdagavond. Daar zat waarschijnlijk ook direct het probleem; SBS6 moest concurreren met The Voice of Holland, een kijkcijferkanon.

Maar ook al was de zangwedstrijd er niet geweest, dan zou Undercover nog niet in de buurt van de top 100 best bekeken programma’s komen. Kortom, een stevige flop. Nu heeft SBS6 stilletjes de show naar half 1 ’s nachts verplaatst. 89.000 doorgewinterde fans keken toen nog maar.

We kunnen concluderen dat Undercover op Netflix thuis hoort. Het is onwaarschijnlijk dat SBS6 dit experiment doorzet met andere series. Jammer voor de kijkers die geen streaming-abonnement hebben. Goed nieuws voor iedereen die een hekel heeft aan reclameblokken!