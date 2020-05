Eindelijk: Netflix kondigt Undercover seizoen 2 aan [video]

Netflix Nederland heeft eindelijk laten weten Undercover seizoen 2 te zien is.

De Nederlands/Belgische Netflix Original Undercover was een doorslaand succes. Ook acteur Frank Lammers werd in plaats van het vriendelijke gezicht van Jumbo ineens de harde crimineel Ferry Bouman. Hij wist met zijn acteerprestaties zelfs de geel-zwarte associatie opzij te zetten.

Netflix kondigt Undercover seizoen 2 aan

Dat er een tweede seizoen zou komen was al snel helder en Netflix trakteerde al eerder op een verrassing met hints. Vandaag is het eindelijk zover. Het tweede seizoen van Undercover is eindelijk aangekondigd. Uiteraard kan een trailer daarbij niet ontbreken.

Uiteraard laat Ferry het er in dit seizoen niet bij zitten. Hij gaat op zoek naar de undercovers die hem een logeeradres op staatskosten bezorgden. Ondertussen zijn diezelfde undercovers alweer bezig met hun volgende undercover-zaak. Een wapensmokkel vanuit België naar Syrië. Waar het vanaf dag een duidelijk was dat deel één gebaseerd is op een waargebeurd undercoververhaal met een Nederlandse misdaadkoning is het bij seizoen 2 nog even puzzelen.

Wanneeer begint Undercover seizoen 2?

Undercover seizoen 2 is vanaf 6 september op Netflix te zien. Eerdere geruchten dat tegelijk met het tweede ook het derde seizoen wordt gelanceerd blijven nog even geruchten. In ieder geval hebben we iets om naar uit te kijken na de zomer. Tot die tijd kun je uiteraard bij Netflix genoeg ander leuks vinden. Ook is seizoen 1 nog steeds te bekijken.

