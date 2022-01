Uniek: slaap in een luxe geodetische koepel

Accommodaties worden niet veel dromeriger dan deze luxe geodetische koepel. Je kunt het binnenkort boeken!

Tuurlijk, je kan weer in eigen land op vakantie gaan. Maar het lijkt dat de wereld weer een stukje open wordt gezet. Dan is het weer mogelijk om verder op vakantie te gaan. Als je iets meer geld te spenderen hebt, kies dan voor dit vakantieoord waar je kan slapen onder de sterren. Vanaf 1 februari accepteert het reserveringen.

Luxe geodetische koepel

Dit nieuwe hotel ligt in de buurt van Machu Picchu, Ja, dat is in Peru. Je zal dus wel een eindje moeten vliegen, maar je krijgt er wat voor terug. Het zal dit jaar zeker op de bucketlists van veel reizigers komen te staan.

Het heet de StarDome Peru, gelegen tussen Cusco en Machu Picchu. Het is een geweldige plek om te genieten van de ruige schoonheid van de Andes-regio. De ultra-afgelegen locatie is alleen toegankelijk via een privéweg, waardoor reizigers tijdens hun verblijf een hoge mate van privacy en sereniteit hebben. Je komt dus zeker weten uitgeslapen terug. Ook heeft elke suite vloerverwarming en een Peruaanse inrichting.

Luchtbel

Wat de slaapplek zo speciaal maakt, is de geodetische koepelstructuur. Deze lijkt op een gigantische luchtbel genesteld in de bergen. Maar in plaats van de glamping-route te volgen, zoals andere koepelhotels hebben gedaan, heeft StarDome Peru zijn accommodaties helemaal gemaakt voor luxe. Denk aan: verwarmde marmeren vloeren, privé stenen douches, zachte bedden opgestapeld met handgemaakte dekens en traditioneel Inca-geïnspireerd tegelwerk van gerenommeerde keramisch kunstenaar Seminario.

Je kunt kiezen uit zes unieke suites. De suites Garden Mountain View en Garden Valley View bieden de beste waar voor je geld vanaf 350,- euro per nacht. Maar voor slechts 100,- euro meer, kun je genieten van een nooit eerder gezien uitzicht op de Heilige Vallei met een verblijf in een van de twee in de toepasselijk genaamde Sacred Valley View Suites.