Uniek: zoveel miljoenen mensen zitten elke dag op Reddit - Apparata

Reddit is misschien wel groter dan je denkt. Voor het eerst zijn er dagelijkse bezoekerscijfers bekendgemaakt

Normaal gesproken behandelen we hier op Apparata nauwelijks informatie over bezoekerscijfers van een website of app. Zo weet iedereen wel dat er elke dag honderden miljoenen gebruik maken van Facebook, Instagram, WhatsApp en ga zo maar door. Maar toch staan we dit keer wel stil bij zo’n getal en in dit geval is dat Reddit.

Waarom? Nou, simpelweg omdat de Amerikaanse website in het verleden nooit eerder dit soort cijfers heeft bekendgemaakt. Een unieke ontwikkeling dus. Tegenover The Wall Street Journal zegt Reddit dat de site goed was voor een dagelijks bezoek van 52 miljoen mensen in de maand oktober van dit jaar. Een stijging van maar liefst 44 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2019.

Reddit is een creatief sociaal netwerk waar je terecht kunt voor verhalen, content, filmpjes en groepen. Iedere maand zijn er honderden miljoenen mensen die de website bezoeken. Toch is het platform in vergelijking met Facebook een stuk minder mainstream. De doorgewinterde Apparata-lezer zal het kennen, maar of je ouders er ook mee bekend zijn? Grote kans dat ze wel Facebook of Instagram kennen bijvoorbeeld. Wat dat betreft heeft Reddit nog een lange weg te gaan om bij dit soort giganten te kunnen horen.