Unieke Patek Philippe gaat een monsterbedrag opleveren

Reken maar dat er enorm veel interesse is voor deze Patek Philippe, het is de eerste titanium uitvoering in zijn soort.

Er zijn twee dingen wat ervoor kan zorgen dat een product enorm veel geld oplevert. Het moet zeldzaam zijn. En geld gaat naar een goed doel met een veiling. Twee ingrediënten die in het verleden er al meerdere keren voor hebben gezorgd dat er krankzinnige bedragen werden geboden op auto’s, horloges en noem maar op.

In dit geval zal er een unieke Patek Philippe geveild worden. Het gaat hier om de Children Action charity veiling. De opbrengst van de veiling gaat naar het goede doel. Speciaal voor deze veiling heeft Patek Philippe een titanium versie gemaakt van de Reference 5270. Het is voor het eerst dat dit horloge verkrijgbaar komt in een titanium behuizing.

Een andere unieke feature is de emerald groene wijzerplaat. Daardoor zie je in één oogopslag dat dit geen gewone Patek Philippe is. Voor zover je kunt spreken over gewoon bij een merk als Patek.

Vermoedelijk gaat dit titanium Patek Philippe horloge tonnen opleveren en misschien wel meer. Geïnteresseerden hebben de kans om het horloge dit weekend in het echt te bekijken. Het uurwerk wordt tentoongesteld in het hotel La Réserve in Genève. De daadwerkelijke veiling duurt nog wel even. Dat is pas op 7 november in Genève.