Update: iOS 14.2 en Android 11 voor Samsung - Apparata

Wat kun je verwachten van de nieuwe iOS en Android update en wanneer komen ze?

De update van het besturingssysteem is altijd iets om naar uit te kijken. Verbeterde beveiliging, bugfixes en natuurlijk vooral de nieuwe features. Wie houdt er niet van. Er is nieuws over twee grote updates, dus hoogste tijd om je bij te praten.

De kwaliteit van de video bij het videobellen met een iPhone hield niet over. Met de update naar iOS 14.2 heeft Apple dit veranderd. Tot voor de update kon je alleen in een kwaliteit van 1080 pixels bellen met de iPhone 12. Nu is het mogelijk om, als je een iPhone 8 of hoger hebt al met een videokwaliteit van 1080 pixels te bellen. Er is nog wel één addertje onder het gras. De verbeterde videokwaliteit kan je alleen gebruiken als je via een WiFi-verbinding belt. Bij bellen via het 4G-netwerk blijft de maximale kwaliteit 720 pixels. Dit verandert zodra je met 5G-netwerk kan bellen en een iPhone 12 hebt. De nieuwste iPhone levert namelijk ook 1080 pixel-kwaliteit op het 5G-netwerk.

Ook voor de bezitters van een Samsung smartphone is er nieuws over de update naar Android 11. Na een aantal beta-testen (de laatste lopen nu nog) en een aantal tegenslagen, maakt Samsung zich toch klaar voor de uitrol van Android 11 op haar toestellen. Dit komt tegelijk met de uitrol van het eigen custom besturingsmodel dat als schil over Android 11 functioneert, One UI 3.0.

Voor de bezitters van de Samsung Galaxy Z Flip en Galaxy Z Fold is er echter slecht nieuws. Tijdens testen in Zuid-Korea zijn er problemen gevonden. Daardoor heeft men de ontwikkeling en uitrol van Android 11 en One UI 3.0 voor dit toestel voor nu gepauzeerd. Wel belooft Samsung dat de update nog komt.

De update zal als eerste worden uitgerold voor de Samsung Galaxy S20 serie. De verwachting is dat zij deze nog vóór de kerst ontvangen. Hierna volgt de Samsung Galaxy Note 20-serie. De bezitters van deze toestellen kunnen rond kerst en Oud en Nieuw de uitrol van de update verwachten.

Daarnaast heeft Samsung beloofd dat alle toestellen die jonger zijn dan 3 jaar de update krijgen. Dit betekent dat ook de Samsung Galaxy A-serie en Galaxy M-serie de update krijgen. Normaal gesproken zou dit na de opvouwbare smartphones zijn, maar gezien de problemen daar zou dat voor deze update anders kunnen zijn. Men verwacht de uitrol voor deze series begin 2021 (na de S-serie en de Note-serie). Ook alle ‘vlaggenschepen’ van de afgelopen 3 jaar krijgen begin 2021 de nieuwe update. Dit betekent dat de bezitters van een Samsung Galaxy S9 en Samsung Galaxy Note 9 geen update naar Android 11 meer krijgen. Zij hebben er dus een cadeau-suggestie bij voor de decembermaand.

Bron: Knowyourmobile