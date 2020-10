Update: Sony verdedigt PlayStation 5 voice chat controverse - Apparata

Sony probeert uit te leggen wat de PlayStation 5 voice chat report functie precies doet, maar veel duidelijker wordt het niet…

Recentelijk ontstond er veel ophef rondom de aankomende voice chat report functie voor PlayStation 5. Sowieso werd de feature niet eens aangekondigd, maar moesten PS4-gebruikers het tegen het lijf lopen. Daarnaast heerst er veel onduidelijkheid over hoe het aangeven van gamers op basis van voice chat gesprekken precies gaat werken. Sony legt in een nieuwe blogpost meer uit over de feature.

Sony biedt excuses aan

In een nieuwe blogpost probeert Sony de controverse rondom de voice chat report feature te stillen. Maar voordat het zover is, doet het Japanse bedrijf excuses voor het karige communiceren van de feature.

Inderdaad, plotseling moesten gebruikers toestemming geven voor iets wat compleet onbekend was. Sterker nog, de party voice chat feature is niet eens te gebruiken zonder toestemming te geven dat je stem wordt opgenomen.

PlayStation gamers leerden onverwachte over de nieuwe feature na de recente PS4 8.00 system update. We hebben niet duidelijk gecommuniceerd wat deze feature precies doet en waarom we het introduceren. Daarvoor bieden we onze excuses aan.

PlayStation 5 voice chat report

Verder legt Sony uit hoe de PlayStation 5 voice chat report feature precies werkt. Gebruikers kunnen stukjes gesprek van 40 seconden opnemen en direct sturen naar Sony. Dat opnemen kan tot maximaal 5 minuten nadat iets gezegd is en het systeem neemt 20 seconden geselecteerd gesprek op, plus 10 seconden ervoor en erna (voor context).

Die reports worden direct via de PS5 console doorgestuurd naar het Consumer Experience team voor review. Zij luisteren naar de opname en nemen actie, mocht dat nodig zijn. Sommige toegestuurde reports zijn niet geldig en ons team zal dergelijke kansen aangrijpen om begeleiding en toelichting te geven.

Check uiteraard de originele blog om te checken of mijn vertaling wel toereikend is. Maar als je het aan mij vraagt, legt Sony hier helemaal niks nieuws uit. Er staat niets in over wat je precies zou kunnen aangeven, welke regels al dan niet gehandhaafd worden, hoe Sony ‘begeleiding en toelichting’ geeft en waarom sommige toegestuurde reports in godsnaam niet geldig zijn.

Hoe dan ook, Sony benadrukt dat de voice chat report feature verplicht is. Je kunt er niet voor kiezen om niet mee te doen. Gebruikers van een PS4 hebben geen toegang tot de feature, maar kunnen zelf wel opgenomen worden door PlayStation 5 gebruikers.

Komt er straks een excuses voor het geven van een karige excuses?

