Update UI: krijg jij ook de nieuwe Note 20 features?

Naast Samsung Galaxy S20 profiteren ook andere Samsung-types van One UI update.

Tegelijk met de Samsung Galaxy Note 20 kondigde Samsung eerder dit jaar de update van UI aan naar UI 2.5. Inmiddels is men begonnen met de uitrol van de update. Men verrast, want veel features voor de Samsung Galaxy Note 20 blijken nu ook beschikbaar te komen voor de S 20-serie. Wij zetten de zaak op een rij.

Deze features deelt Samsung via UI 2.5

De UI van Samsung is een schil over Android. Hierdoor biedt de gebruikersinterface meer mogelijkheden. Samsung heeft de update van versie UI 2.5 inmiddels uitgerold en het blijkt dat diverse features van de Note 20 nu ook beschikbaar komen voor de S20. De interessantste is misschien wel de Wireless DeX functie. Hiermee kan je jouw telefoonscherm op de tv laten zien (mits deze ondersteunt) en de smartphone vervolgens als touchpad gebruiken.

Verder kan je onder meer de Pro Video Mode zelf switchen tussen de verschillende camera’s. Ook kun je nu met 24 fps filmen in 8K-resolutie en krijgt het kladblok een update zodat je gesproken kladjes kun integreren met geschreven aantekeningen. Tot slot kun je ook jouw WiFi-instellingen makkelijker delen met andere gebruikers.

Welke toestellen krijgen de update van UI 2.5?

De update met Note 20 features komen als eerste beschikbaar voor de Galaxy S20(5G-versie), S20 Plus en S20 Ultra. Daarna komen volgens Samsung ook andere toestellen, zoals de Galaxy S10, Galaxy Note 10 Galaxy Fold en de Galaxy Z Flip 5G.

Over andere toestellen heeft het bedrijf (nog) niets los gelaten. Grote vraag is natuurlijk wanneer jij de update kunt verwachten.

Nederland vooraan bij uitrol

Op dit moment heeft Samsung de UI 2.5 uitgezet in een select aantal landen. Daar zit Nederland gelukkig ook bij, dus met het juiste toestel kan je de update vandaag of in de komende dagen al verwachten. Daarmee breidt Samsung de beschikbaarheid van updates weer verder uit.

Bron: Samsung