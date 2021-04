Update Windows 10 gooit diverse functionaliteiten eruit - Apparata

In de nieuwe update van Microsoft Windows 10 vinden we meerdere functionaliteiten niet meer terug. Wij weten welke en of dat erg is.

Bij elke update van het besturingsprogramma van Microsoft vinden er veranderingen plaats. Er worden functies toegevoegd of verder uitgebouwd, maar nu worden er ook functies uit het systeem gehaald. Hierdoor kan jij daar geen gebruik meer van maken.

Timeline

Timeline werd iets langer dan drie jaar geleden gelanceerd binnen Windows 10. De functie kan je gebruiken om bijvoorbeeld op een telefoon een Microsoft- app te kunnen starten, zoals Edge. Vervolgens kan je verder gaan op een laptop, precies waar je gebleven bent. Dat is best wel handig, maar of mensen er veel gebruik van maken, dat is de vraag. De apps gebruiken hiervoor de Cortana-synchronisatie en zijn beschikbaar voor iOS en Android.

Uit de laatste insider build blijkt dat deze functie niet langer te gebruiken is. Hiermee komt een eind aan het synchroniseren van je activiteiten op Windows 10- apparaten. In een onlangs gepubliceerde blogpost wordt nu aangegeven dat de ‘activity history’ die via de Microsoft- apparaten lopen gesynchroniseerd zal worden. Dit is dus je geschiedenis die je op deze apparaten kan terug zien. Toch wel iets heel anders en wellicht minder bruikbaar, maar handig om te hebben als je iets zou willen terugzoeken. Het is dus gewoon je browsergeschiedenis.

Niet alleen Timeline moet eraan geloven. Het bedrijf gooit er nog een andere functie uit. We wisten al dat de spraakassistent Cortana op iOS en Android voor consumenten zou verdwijnen. En nu is dat werkelijkheid geworden. Vermoedelijk zal deze functionaliteit omgebouwd worden naar een zakelijke variant, dus in een andere vorm blijft de functie bestaan. Maar niet voor ons consumenten.

Microsoft zal hier goed over nagedacht hebben. Het bedrijf staat er niet bekend om functies af te sluiten, terwijl ze goed gebruikt worden. Vermoedelijk worden deze tools dus niet voldoende gebruikt om het te verantwoorden om ze te houden.