Updates komen altijd ongelegen: Windows 11 pakt dit probleem aan - Apparata

Afbeelding via Microsoft

Ben je net lekker bezig, moet je opeens een update draaien. Updates komen bijna altijd ongelegen, maar Windows 11 pakt dit aan.

Hard bezig een goede brief te schrijven of huiswerk aan het maken. Opeens is daar een update die je ‘moet’ draaien. Uitstellen zou kunnen, maar je moet het toch een keer doen. Je computer heeft het echt nodig om goed te kunnen blijven werken.

Elk besturingssysteem heeft zo nu en dan een update nodig. Daar ontkomen we niet aan, ook bij de nieuwste versie van Windows niet. Microsoft gaat dit probleem aanpakken, het besturingssysteem geeft straks aan hoeveel tijd de update in beslag gaat nemen. Hierdoor kan jij er beter rekening mee houden. Handig ja! Probleem helemaal opgelost? Niet echt.

Windows Insiders ontdekte dit deze week. Zij konden namelijk al aan de slag met een vroege versie van Windows 11. Als een update is gedownload, geeft Windows zelf aan dat de PC opnieuw opgestart moet worden om de update te voltooien. Bij de nieuwe versie van het systeem zal daar een tijdsindicatie bij staan. Bij het onderstaande voorbeeld is dat iets van 5 minuten. Ook bij de aan/ uit knop in het startmenu kan je dit terugvinden.

Afbeelding via ghacks

Handig?

Je weet in ieder geval hoe lang je PC niet te gebruiken is. Het is overigens wel een schatting. En daar zijn nogal wat vragen over, want hoe precies is deze voorspelling? Dat moet straks nog blijken als veel mensen Windows 11 gaan gebruiken en een update moeten doen.

Sowieso geeft Microsoft aan dat updates voor Windows 11 aanzienlijk kleiner zullen zijn. Tot wel 40 procent kleiner dan die voor Windows 10, dat is wel erg fijn. Daarom zal het ook korter duren. Vermoedelijk zullen de grote updates om het half jaar komen, daar zijn we al mee bekend met de oudere versies. Deze kan je één jaar lang uitstellen.