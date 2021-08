Uploader illegale films en series moet 15.000 euro betalen

Stichting BREIN heeft de uploader in de kraag gevat en ze zijn tot een schikking gekomen van 15.000 euro.

Al vele jaren is Stichting BREIN druk met het opsporen van uploaders en downloaders van onder andere illegale films en series. Met name uploaders zijn interessant, want die verspreiden het materiaal. Geregeld komt het voor dat een uploader inderdaad in de kraag wordt gevat, in dit geval is het uitgekomen tot een schikking met Stichting BREIN.

Het gaat hier om een uploader en beheerder van een aantal illegale link sites. Deze persoon kon worden geïdentificeerd en werd vervolgens aansprakelijk gesteld. Om te voorkomen dat de zaak bij de rechter komt is gekozen voor een schikking. In een rechtszaak kan het immers behoorlijk in de papieren lopen als de bewijzen klinkklaar zijn. Een schikking is dan in sommige gevallen voordeliger.

Desalniettemin is de schikking van stichting BREIN fors, de uploader moet 15.000 euro betalen. Tevens is er bij hem thuis apparatuur met data in beslag genomen. Men gebruikt het materiaal om bewijs te verzamelen om eventuele andere inbreukmakers op te sporen. De man deelde films en series via Usenet. Ook plaatste hij verwijzingen naar het illegale materiaal op spotwebsites. Een aantal daarvan waren in eigen beheer.

Het komt vaker voor dat uploaders tegen de lamp lopen. Recent werd nog een andere uploader veroordeeld die via Stichting BREIN voor het gerecht werd gesleept. Deze persoon moest 5.600 euro betalen. Een onderzoek naar schadevergoeding in die zaak loopt nog.