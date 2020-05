UrbanEars maakt AirPods voor een fractie van de prijs?

UrbanEars komt met een zacht geprijsde Apple AirPods-concurrent in de vorm van de Luma en Alby serie.

Apple domineert de headphone-markt met hun draadloze AirPods. Sterker nog, AirPods blijven maar in populariteit doorgroeien. Dan is het lastig voor concurrenten om een stukje van die taart mee te pikken. Maar het Zweedse UrbanEars doet een poging en komt met een door de AirPods geïnspireerde gagdet, maar dan stukken goedkoper.

UrbanEars Luma en Alby

Koptelefoon-merk UrbanEars kondigde begin deze maand hun eerste serie draadloze oortjes aan. Luma en Alby kosten respectievelijk €99 en €69 en lijken zowel kwa design als wat betreft functionaliteit erg op AirPods. Maar dan voor een fractie van de prijs, natuurlijk.

Alby

De UrbanEars Alby zijn in mijn ogen de meest veelbelovende oortjes. Ze hanteren namelijk in-ear rubbertjes. Die kom je in Apple’s lineup alleen maar tegen bij de Pro-variant van richting de €300. De pasvorm van AirPods moet je maar net liggen en vanwege het harde plastic kan het eventueel pijn gaan doen. Rubberen in-ear opzetstukjes verhelpen dit probleem natuurlijk.

UrbanEars belooft wel maar 3 uur accuduur voor de goedkopere oortjes, met nog eens 12 uur extra speeltijd door middel van de oplaadcase. Dat is een stukje minder dan Apple’s 5 uur accu met 19 uur extra met de oplaadcase. Maar je kunt wel meer dan 2,5 paar Alby oortjes kopen voor de prijs van één set Apple AirPods. En zeg nou eerlijk, hoe vaak gebruik je oortjes nou langer dan 3 uur aan een stuk?

Luma

Desalniettemin is de accuduur een beetje aan de lage kant. De Luma-serie moet dat oplossen. Gek genoeg hanteert deze variant juist weer geen rubberen in-ear oplossing, maar een kunststof design vergelijkbaar met dat van de AirPods. UrbanEars belooft voor de Luma 5 uur accuduur met 20 uur extra in de case.

Beide oortjes hebben een IPX4 spatwaterdichtheidsrating en een microfoontje in ieder oor. De Luma heeft een extra microfoon per oortje om omgevingsgeluid tegen te gaan. Beide oplaadcases worden opgeladen met een USB-C adapter en komen in de kleuren Zwart, Violet, Wit en Groen.

Performance-tests moeten uitwijzen of de geluidskwaliteit uiteindelijk kan tippen aan de AirPods. Als we de reputatie van UrbanEars daarentegen mogen geloven, levert het Zweedse merk altijd toegankelijke geluidskwaliteit voor een zachte prijs.