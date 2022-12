USB-mokverwarmer, voor kleine verwenmomenten

Nu we allemaal de thermostaat een paar graden lager zetten, wordt het des te belangrijker om lekker te kunnen genieten van warme koffie, thee of chocolademelk. Met een USB-mokverwarmer kan je tegelijkertijd werken en lang genieten van je warme mok troost.

bron Frsoinor, fair use

USB-mokverwarmer werkt overal met een USB-poort

Het principe van de USB-mokverwarmer is eigenlijk heel simpel. Je stopt de USB stekker in je computer of een andere plek met een USB poort. De USB mokverwarmer begint vervolgens warm te worden, omdat de ingebouwde weerstanddraad begint te gloeien. Daardoor blijft je mok op temperatuur. Het is als het ware een minikookplaat. Zo kan je lekker lang genieten van de koffie zonder dat deze afkoelt en voel je de weldadige groeiende warmte naar binnen glijden.

Steeds populairder

Het is niet voor niets dat de USB-mokverwarmers steeds populairder worden en dat niet alleen voor kleine verwenmomenten. Internetgebruikers verzinnen steeds nieuwe toepassingen voor dit handige kleine apparaat. Zo kan je warme bouillon maken in een kopje, op de maximale stand. Dit geldt ook voor een warm kopje soep. Erg duur zijn de USB mokverwarmers niet. De prijzen lopen uiteen van een euro of vijf, tot iets meer dan € 100 voor de allerduurste modellen

Zelf bouwen

Als je het leuk vindt om zelf elektronica in elkaar te zetten, is een USB-mokverwarmer ook een mooi project om zelf te bouwen. Wel moet je dan natuurlijk de juiste onderdelen hebben. In onderstaand filmpje gebruikt de elektronica hacker een lekker simpel ontwerp, met een Peltier-element. Daarvan wordt het ene deel heel warm, het andere deel heel koud.

Erg handig, want deze kan je in de zomer dus ook gebruiken als blikjeskoeler als je hem omdraait. Dit is ook een mooi project om uit te breiden tot een meer geavanceerd apparaat en zo je maker skills te vergroten.