Utrecht beste stad ter wereld om te fietsen

In het voorjaar gaan we weer meer naar buiten dankzij het mooiere weer. Ben je op zoek naar een mooi stukje Nederland om te fietsen? CNN heeft onlangs de toplijst gepubliceerd van de 10 beste steden ter wereld om per fiets te bezichtigen. En met stipt op nummer 1 is geëindigd: Utrecht! Lees in dit artikel meer over de stad Utrecht en onze favoriete elektrische stadsfietsen.

Waar staat Utrecht bekend om?

Utrecht is de vierde stad van Nederland en wordt vaak als knus alternatief gezien voor de grote (hoofd)stad Amsterdam. In Utrecht vind je prachtige, historische grachten en parken. Ben je op zoek naar een plek om te lunchen of dineren? Ook dan heeft Utrecht voor ieder wat wils. Verschillende bezienswaardigheden worden aan elkaar verbonden door overzichtelijke fietspaden. In totaal vind je in deze stad zo’n 420 kilometer aan fietspaden.

Welke steden staan er in de top 10 beste steden?

Niet alle steden in de wereld zijn fietsvriendelijk te noemen. Het laatste wat je wilt, is een stressvolle vakantie in een chaos van wegen en voertuigen. CNN heeft een daarom een toplijst van de 10 beste steden wereldwijd die te bezichtigen zijn met de fiets samengesteld.

Naast Utrecht, staan ook Antwerpen (België), Bern (Zwitserland), Kopenhagen (Denemarken), Leipzig (Duitsland), Melbourne (Australië), Tel Aviv (Israël), Staatsburg (Frankrijk), San Francisco (Californië) en Montreal (Canada) op de lijst vermeld. Ben je een liefhebber van fietsen en wil je met de meivakantie een stad bezoeken? Dan zijn deze 10 steden het overwegen waard!

Onze favoriete elektrische stadsfietsen

Een elektrische stadsfiets is ideaal om mee naar het station te fietsen, naar school, werk en andere korte ritten door bijvoorbeeld de stad. Het zijn vooral de e-bikes met een voorwielmotor of middenmotor die populair zijn. Lees hieronder wat onze 3 favoriete elektrische stadsfietsen zijn.

#1 Gazelle Grenoble C8 HMB 2023

De Grenoble C8 HMB 2023 van het merk Gazelle wordt gezien als een echte alleskunner. Bij het ontwerp van deze e-bike is de focus gelegd op het design in combinatie met het rijcomfort. Zo is er een verende zadelpen en voorvork aanwezig. Je kunt deze e-bike aanschaffen in de kleuren grijs of zwart mat, voor een bedrag van 2.969 euro.

Bekijk hieronder de belangrijkste technische eigenschappen van de Grenoble C8 HMB 2023:

Accu capaciteit 400 Wh Actieradius 50 – 110 kilometer Aantal versnellingen 8 Kracht motor 50 Nm Motor geluid Geluidsarm Aantal trapondersteuningen 4 Remmen Hydraulische schijfremmen

#2 Cortina E-U1 N3 2023

De E-U1 N3 2023 van het populaire merk Cortina wordt gezien als een mooi instapmodel. Waarom? Het stevige frame en de brede wielen zorgen ervoor dat je je comfortabel van A naar B kunt verplaatsen. Je schaft deze e-bike aan voor 1.519 euro. Wist je dat deze E-U1 N3 ook een luxere uitvoering heeft? Dit is de Cortina E-U1 N7.

Bekijk hieronder de belangrijkste technische eigenschappen van de Grenoble C8 HMB 2023:

Accu capaciteit 450 Wh Actieradius 40 – 80 kilometer Aantal versnellingen 3 Locatie motor Voorwiel Kracht motor 55 Nm Motor geluid Geluidsarm Aantal trapondersteuningen 5 Remmen Rollerbrakes

#3 Sparta a-Shine M7b 2023

De a-Shine M7b van het merk Sparta maakt je fietstocht comfortabeler. Daarnaast is de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend. Zeker als je je bedenkt dat dit instapmodel over vrijwel alle handige opties beschikt. Zo beschikt de a-Shine M7b over een stevige standaard, gesloten kettingkast, voorvorkvering en geveerde zadelpen. Je schaft deze e-bike aan voor 1.869 euro.

Lees hieronder de belangrijkste technische eigenschappen van deze populaire Sparta e-bike:

Accu capaciteit 300 Wh Actieradius 40 – 90 kilometer Aantal versnellingen 7 Locatie motor Midden Kracht motor 40 Nm Motor geluid Geluidsarm Aantal trapondersteuningen 4 Remmen Hydraulische velgremmen

Wil je zelf ervaren of een elektrische fiets wat voor jou is? Maak dan geheel vrijblijvend en volledig kosteloos een afspraak voor een proefrit. De fietsspecialisten van Fietsvoordeelshop.nl staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden en deskundig advies te geven.