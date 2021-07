Valve Steam Deck is een handheld voor PC-gamers

Na de Nintendo Switch en de handhelds van PlayStation, komt Valve nu met de Steam Deck. Het moet de PC-gamers aanspreken.

De Nintendo Switch bewijst dat de handheld nog niet is uitgestorven. Nu lijkt dit apparaat een uitzondering op de regel. Kijk je bijvoorbeeld naar PlayStation, dan is en blijft het uitbrengen van een console voor je in handen een tricky iets. De Vita van Sony was immers een ramp qua verkopen.

Nu is het Valve dat het wel durft om de uitdaging aan te gaan. Dat doet Valve met de nieuwe Steam Deck. Een handheld console die in geselecteerde markten op deze wereld uitgebracht zal worden, waaronder de EU. De prijs ligt op 419 euro.

Het apparaatje bestaat uit een 7-inch touchscreen met een 60Hz verversingssnelheid. Er zitten twee joysticks op, een aantal knoppen, een 3.5mm ingang voor je koptelefoon, stereospeakers en haptische feedback voor een actieve game ervaring. Daarnaast zit er een processor van AMD in het apparaat. Het is niet bepaald half werk wat Valve hier heeft afgeleverd.

Er is sprake van 16 GB RAM geheugen en 512 GB opslag. Dat kun je nog uitbreiden door middel van een microSD-kaartje. De batterij gaat zo’n twee tot acht uur mee. Dat is afhankelijk van hoe intens je het apparaat gebruikt.

Valve heeft de Steam Deck uitgerust met SteamOS. Een OS waarmee je toegang hebt tot de Steam bibliotheek. Je kunt games direct spelen op deze handheld, maar ook via streaming als je computer bijvoorbeeld thuis aanstaat. Vanaf december 2021 is het apparaat verkrijgbaar.