Van deze Apple computer komt geen opvolger

Als je hoopt op een opvolger van de 27-inch iMac moeten we je helaas teleurstellen. Dat zit er niet in.

Apple computers als de Mac Mini, de MacBooks en de recentere iMac hebben volop toekomst. Maar niet ieder modelvariant krijgt een gegarandeerd lang bestaan. Het Amerikaanse techbedrijf snoeit wel vaker in het gamma. Honderd procent wachten op een eventuele opvolger is dus niet altijd het slimste. Want als er geen opvolger komt bestaat de kans dat een product opeens uit het gamma verdwijnt. En dan ben je op voorraadmodellen aangewezen.

In dat geval kun je maar beter een 27-inch iMac aanschaffen als je er echt eentje wil scoren. Want een opvolger zit er niet in, bericht 9to5Mac. Na de presentatie van de nieuwe Mac Studio en de Studio Display is het doek komen te vallen voor de grootste iMac. Dat betekent dat de iMac met een 24-inch scherm voorlopig het grootste model is met toekomstperspectief.

De iMac 27-inch is al niet langer meer verkrijgbaar via Apple zelf. Je bent aangewezen op specialisten of elektronicazaken die het model nog wel verkopen. Dit betekent dat het topmodel onder de iMac nooit de M1 chip heeft gekregen of zal krijgen. Sinds de overstap op eigen chips is de spoeling steeds dunner bij Apple als je nog een computer met een Intel processor wil kopen. Met het verdwijnen van het grote model is er geen enkele iMac met Intel meer te bestellen via Apple.