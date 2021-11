Van deze oordopjes krijg je mogelijk een allergische reactie

Samsung

Pas op! Van deze draadloze oordopjes kan je een allergische reactie krijgen met allerlei nare bijwerkingen.

Draadloze oordopjes, veel mensen gebruiken ze. Handig voor in de trein of gewoon thuis op de bank als je online les wilt volgen. Maar bij de eersteklas oordopjes van Samsung ervaren mensen een nadeel. Zij houden er een allergische reactie op na.

Allergische reactie door oordopjes

We hebben het hier over de Samsung Galaxy Buds Pro oordopjes. Meerdere mensen melden een infectie. Zelfs een redacteur van een tech- website die ze een tijdje gebruikt heeft. Hij moest zelfs medische hulp krijgen om van de infectie af te komen.

De oordopjes en met name de draadloze, zijn niet meer weg te denken. Voor een prikkie kan je er al een paar kopen. Deze hebben goede functies met een paar handige functies. Voor de beste draadloze oordopjes die een uitstekende geluidskwaliteit, indrukwekkende ANC en een verbazingwekkende levensduur van de batterij bieden, moet je beduidend meer betalen. En daar valt Samsung Galaxy Buds Pro zeker onder. Maar best wat gebruikers ervaren een nare oorontsteking na het gebruik.

Samsung Galaxy Buds Pro

Alles wat je in je oren doet, ontsmet het eerst! Dat is toch wel regel één. Dit doet bijna iedereen ook, maar toch lopen mensen oorontsteking op na het dragen van deze oordopjes. Meerdere mensen klagen hierover, bijvoorbeeld op Reddit.

Het blijkt dat het komt door gewijzigde materialen in de apparaten. Vermoedelijk ligt het aan de contactpunten die aan de binnenzijde zitten. Deze zijn gemaakt van nikkel. Dit is een metaal en meer dan 10 procent van de mensen is daar allergisch voor. Samsung zelf geeft aan dat ze de oorzaak niet weten. Wel bieden ze aan om mensen hun geld terug te geven als zij last ondervinden.