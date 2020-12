Van dit materiaal is de Samsung Galaxy S21 gemaakt - Apparata

We geven je vast een idee hoe het voelt om een Samsung Galaxy S21 in je handen te hebben, want dit is het gebruikte materiaal.

Voor Samsung is er geen gein aan om de Galaxy S21 te onthullen. In typische Samsung-traditie ligt alle informatie al op tafel. De onthulling is over twee weekjes. Vroeger dan gebruikelijk onthult Samsung dan de nieuwe Galaxy S21-serie. WinFuture weet nu te melden van welk materiaal de Galaxy S21 is gemaakt.

Samsung Galaxy S21 materiaal

De nieuwe Samsung Galaxy S21 komt weer in meerdere varianten op de markt. Om het verschil duidelijk te maken zijn de gebruikte materialen ook anders per variant. Als we WinFuture mogen geloven is de achterkant van de Galaxy S21 van kunststof. Alleen de duurdere S21+ en Ultra krijgen een glazen achterkant.

Voor beide materialen valt wat te zeggen. Kunststof is natuurlijk een goedkopere materiaalsoort en dat voel je terug in je handen. Aan de andere kant is het minder gevoelig voor valpartijen en minder prijzig om te repareren mocht het materiaal kapot gaan. Glas oogt daarentegen een stuk meer premium, wat je ook wel verwacht voor een smartphone in het hogere segment. Naar verwachting zal de prijs van de Samsung Galaxy S21 zich weer in de high-end markt begeven, kunststof materiaal of niet.