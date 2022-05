Van Gogh van LEGO is een heerlijk stukje zelfgebouwde kunst

Dit moet leuk zijn om te bouwen én om als schilderij neer te zetten. De Sterrennacht van Vincent van Gogh is hier om zelf te bouwen met LEGO.

LEGO wordt vaak gezien als speelgoed, maar je hoeft je absoluut niet te schamen als je de geavanceerde sets van LEGO nog koopt en bouwt. Er is immers LEGO voor elke leeftijd en voor de liefhebber van alles. Zo kun je nu ook je kamer opfleuren met een heus LEGO kunstwerk op basis van een Van Gogh schilderij.

Van Gogh van LEGO

Het gaat om het schilderij De Sterrennacht. Nou is het sowieso vaak al bewonderingswaardig wat je kunt doen met LEGO op het gebied van kunst dan wel mozaïek, maar deze LEGO Van Gogh steekt anders in elkaar. Het is namelijk een 3D-schilderij. Er zitten verschillende lagen in om de bijzondere schilderstijl van Vincent van Gogh helemaal goed te krijgen. Ook de lijst is helemaal van LEGO. Om het af te maken krijg je een minifiguurtje van Van Gogh erbij die met zijn eigen ezel het schilderij ook aan het maken is.

2D of 3D

Zoals gezegd, van een afstandje lijkt het gewoon een LEGO versie van De Sterrennacht van Van Gogh, van dichtbij wordt het 3D effect duidelijker. Je mag dus zelf kiezen. Wij vinden hem in elk geval erg cool.

De Sterrennacht van Van Gogh krijgt setnummer 21333 en wordt per 1 juni in de (online) LEGO winkel beschikbaar. Dat gaat je 169,99 euro kosten. Het bouwsel bestaat uit 2.316 LEGO stukjes en is 38 cm breed en 28 cm hoog. Het idee voor de LEGO Sterrennacht is ontstaan vanuit LEGO’s Ideas-programma, waar thuisbouwers dan wel fans hun ideeën kunnen indienen voor nieuwe LEGO sets.