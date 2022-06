Binnenkort kun je een WhatsApp spraakbericht pauzeren

WhatsApp komt weer met een nieuwe functie. Binnenkort kun je als gebruiker tijdens het opnemen van een spraakbericht de opname pauzeren en hervatten.

De laatste tijd lijkt WhatsApp aan een inhaalslag bezig met het uitrollen van nieuwe functies. We hebben op het gebied van privacy stappen vooruit gezien en gisteren kwam naar buiten dat je tijdens een groepsgesprek nu zelf iemand kan muten. Handig als je door bijvoorbeeld een huilende baby bij één deelnemer de rest niet meer kan verstaan. Mute!

Whatsapp spraakbericht pauzeren

Vandaag dus weer een nieuwe functie. Deze keer is de mogelijkheid om een opname van een WhatsApp spraakbericht te pauzeren en te hervatten. De pauzeknop kun je terugvinden naast de verzendknop meldt WABetaInfo.

Als je even een slokje wil drinken, moet hoesten, of gewoon even na wil denken over de rest van je berichtje kun je nu dus even pauzeren. Ben je er uit wat je verder nog kwijt wilde is het een kwestie van de knop weer indrukken en je kunt verder.

Meta

WhatsApp is onderdeel van Meta en is zeker in Nederland één van de meest gebruikte apps om berichten te versturen en te ontvangen. Er is echter ook veel kritiek op de app, zeker sinds WhatsApp onderdeel is van Meta. Zo zou de privacy bij Meta minder goed geregeld zijn. De laatste tijd lijkt Meta een sprintje te trekken met nieuwe functies die dat beter zouden moeten regelen.