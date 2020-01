Vandaag Bitcoin kopen? Goed idee!

Deze analyse van de cijfers uit 2019 tonen een interessant patroon.





In het nieuwe jaar kijkt iedereen natuurlijk vol verwachting naar wat 2020 zal brengen. Ook investeerders in de Bitcoin doen dat. Hierbij baseren zij zich onder andere op analyses uit 2019. Naast alle financiële analyses komen er ook andere interessante data beschikbaar.

Een bekende analist, Joel, analyseerde dat de Bitcoin vaak een zogenaamd ‘falling knife’ patroon volgde in 2019. Hiermee daalt de koers op vrijdag om vrijdag einde dag te stabiliseren en naar een hoogste punt op maandag te trekken.

Dit komt omdat de opties op Bitcoin op optiebeurs CME (die een prijsdrukkend effect hebben) vaak op vrijdag vervallen. Hierna herstelt de markt zich statistisch gezien vaak in het weekend, waarna er op maandag vaak een hoogste punt van de week gehaald wordt.

Of deze vrijdag een goede vrijdag is om Bitcoin te kopen kunnen we maandag pas controleren. Feit is dat de live koersen, die ik vandaag om 17.30 uur vastlegde, positieve cijfers voor de Bitcoin en de meeste Altcoins laten zien. Een mooie gelegenheid om te zien of de analyse van Joel vandaag ook op gaat. De nieuwjaarsduik van de Bitcoin en de rust rond het einde van het jaar lijken in ieder geval ten einde.